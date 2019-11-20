بومبيو يبدي عدم ممانعته للمقترحات الألمانية لإصلاح الناتو

بروكسل - (د ب أ)

أبدى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عدم ممانعته بصورة مبدئية للمقترحات الألمانية لإصلاح حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وفي أعقاب اجتماع لوزراء خارجية الحلف، قال بومبيو في بروكسل اليوم الأربعاء: "كل مؤسسة وكل هيكل يتم إنشاؤه، ينبغي أن يتم تقييمه بشكل دائم لاستبيان ما إذا كان في الوضع الصائب لتحقيق أهدافه".

وأضاف الوزير الأمريكي أن هذا الأمر ينطبق بالتأكيد على الناتو أيضا، وقال: "لا أعرف على وجه الدقة ما إذا كانت هذه هي اللحظة المناسبة أو الصيغة المناسبة، سوف نفكر في هذا الأمر".

واستطرد بومبيو حديثه قائلاً: "لكن من المعقول للغاية" أن يتم التأكد من أن التنظيم الهيكلي للناتو صحيح.

وتأتي مقترحات الإصلاح الألمانية كرد فعل على الانتقاد اللاذع من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للحلف، حيث قال في تصريحات لمجلة "إيكونوميست" البريطانية بأن حلف الناتو "ميت دماغيا"، وأضاف ماكرون أنه ليس هناك أي تنسيق بين دول الحلف والولايات المتحدة بشأن اتخاذ قرارات استراتيجية، ودعا إلى التحلي بمزيد من الاعتماد على الذات في أوروبا.

يذكر أن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اقترح من قبل أثناء اجتماع وزراء خارجية الحلف (29 دولة)، تشكيل لجنة خبراء من شأنها العمل على مقترحات الإصلاح في الحلف، وذلك بغية تعزيز التعاون داخل الحلف الأطلسي.

وطالب وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان بتشكيل لجنة خبراء أيضا لكن لتحديد الوجهة الأساسية للحلف.