تايم: بومبيو يبحث عن خروج آمن من إدارة ترامب بعد أزمة أوكرانيا

كتب – محمد صفوت

ذكرت مجلة "تايم" الأمريكية في تقرير لها، الأربعاء، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يبحث عن الخروج الآمن في ظل استمرار جلسات المساءلة التي يعقدها مجلس النواب، بشأن قضية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأوكرانيا، والتي تهدد بعزله من منصبه.

وأكدت المجلة الأمريكية، نقلاً عن 3 مصادر من النواب الجمهوريين، أن وزير بومبيو أخبر مقربين منه بالحزب الجمهوري نيته بالاستقالة، استعدادًا لخوض انتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي العام المقبل.

يشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي، أكد مرارًا وتكرارًا في تصريحات سابقة، عدم وجود نية لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، كما نفى مساعده نيته في الاستقالة من منصبه قبل عدة أشهر.

المصادر التي تحدث مع "تايم" أشارت إلى أن بومبيو لم يكن ينتوي الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، أو الاستقالة من منصبه على الأقل حتى أوائل الربيع المقبل، لكن التطورات الأخيرة دفعته للتفكير في الخروج من عباءة إدارة ترامب، موضحين أن القضية التي يبحثها مجلس النواب الأمريكي، تؤذيه على المستوى السياسي وتوتر علاقته بالرئيس الأمريكي.

لم تذكر "تايم" أسماء المصادر الثلاثة، لكنها أشارت إلى مناصبهم الحالية، قائلة: "أحدهم عمل بإدارة ترامب وآخر في الحكومة الحالية، والأخير خدم في عدة مناصب رفيعة المستوى ومن أبرز أعضاء الحزب الجمهوري.

ترى المصادر إن توقيت الاستقالة سيتحدد في أقرب وقت يمكن بومبيو من الخروج الآمن من إدارة ترامب، ولا يوجد دليل على مناقشة وزير الخارجية لخططه المستقبلية مع ترامب.

ويقول أحد المقربين من بومبيو، إن وزير الخارجية ينفذ أهداف السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي، ومن يرى عكس ذلك فهو مخطئ.

معضلة التوقيت

وبحسب المصادر، فإن بومبيو يواجه معضلة في ظل استمرار جلسات المساءلة، وكلما طال بقاءه في منصبه زاد انتقاد فشله في الدفاع عن الدبلوماسيين المخضرمين والسياسية الأمريكية طويلة الأمد ضد تسييس الرئيس للشؤون الخارجية.

ويواجه بومبيو، انتقادات من ترامب وأنصاره في البيت الأبيض، بعد إدلاء موظفي وزارة الخارجية بشهادة يراها الرئيس الأمريكي وأنصاره دفاعًا غير كافٍ لترامب.

وفي لقاء تليفزيوني الشهر الماضي، لوزير الخارجية، رد على سؤال بشأن ما إذا كانت الإدارة الحالية لديها استراتيجية أوسع في قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا، قائلاً: "تجربتي مع ترامب هي أنه يتخذ القرار ويمتص البيانات والحقائق ويقيم الحالات، إذا كنا بحاجة إلى تعديل سياستنا لتحقيق أهدافنا" الأمر الذي اعتبره البعض انتقادًا للرئيس الأمريكي.

انتقادات ترامب لبومبيو دفعته للتفكير في الاستقالة

في الفترة الماضية كشف ترامب عن قلقه من فشل وزير خارجيته في الدفاع عنه بقوة، وقدرته على كبح جماح مسؤولي الوزارة الذين تحدثوا مع المحققين وأخبروهم عن تعامل الإدارة الخلفية مع أوكرانيا، حسبما نشرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية.

وتحدث أحد المصار، عن الواقعة قائلاً: "إنها تسببت في إعادة نظر بومبيو إلى قرار تمسكه بترامب الذي اعتقد أنه سيساعده في الانتخابات المقبلة".

في أكتوبر الماضي، انتقد ترامب وزير خارجيته، بعد قرار الأخير بتعيين ويليام تايلور قائمًا بأعمال السفير الأمريكي لدى أوكرانيا، قائلاً: "بومبيو ارتكب خطأ".

الحساب حول وقت القفز من سفينة إدارة ترامب، له أهمية بالنسبة لفرص بومبيو في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، بعد إعلان عدد من الجمهوريين الاستعدادا للانتخابات التمهيدية قبل انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ، حيث أعلن روجر مارشال عضو الكونجرس الأمريكي، والسياسي كريس كوباش، المدعي العام ديريك شميدت ومتحدث مجلس النواب السابق سكوت شواب، وآخرين نيتهم للترشح للانتخابات التمهيدية بولاية كانساس.

فرص نجاحه بمجلس الشيوخ

ويتمتع بومبيو بدعم الأخوة كوخ، الذين يتصدرون القوائم كثاني أغنى عائلة في أمريكا، ما يضمن له الدعم المالي القوي، بحسب "تايم".

ويقول أحد المصادر في هذا الشأن، إن بومبيو لم يٌعد يتمتع بالدعم المطلوب في الولاية، خاصة أن سياسات ترامب أضرت به والجمهوريين يسعون لحصد مقاعد الولاية في الانتخابات المقبلة، خاصة أن المزارعين بالولاية تضرروا كثيرًا من سياسات ترامب مع الصين، وتسبب في إقاف صقفة أمريكية صينية، كانت تهدف لتصدير منتجات زراعية أمريكية بقيمة 50 مليار دولار، كجزء من اتفاقية تجارية جزئية بين الدولتين.

وتُعد ولاية كانساس، أكبر منتج للقمح في الولايات المتحدة، وتسبب إقاف الصفقة في أضرار للمزراعين بالولاية، حسبما أعلنت "تايم".

ويرى أحد المصادر، أن بومبيو عليه إعادة التفكير في وقت استقالته، وتقديمها قبل الوصول إلى نهاية ترامب.