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55 شاحنة أمريكية تغادر من سوريا إلى العراق

08:20 م السبت 02 نوفمبر 2019
55 شاحنة أمريكية تغادر من سوريا إلى العراق

القوات الأمريكية

دمشق - (أ ش أ):

أفادت وكالة الأنباء السورية، اليوم السبت، بأن 55 شاحنة محملة بآليات عسكرية وتجهيزات تابعة للقوات الأمريكية غادرت من الأراضي السورية من معبر الوليد غير الشرعي إلى العراق.

وكانت مدرعات تحمل قوات أمريكية قد وصلت نهاية الشهر الماضي إلى العراق في إطار الانسحاب الأمريكي من سوريا.

وأبلغ مصدر أمني كردي عراقي أن القوات الأمريكية عبرت إلى منطقة كردستان العراق التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر - في وقت سابق - إنه من المتوقع أن تنتقل كل القوات الأمريكية المنسحبة من شمال سوريا، وعددها قرابة الألف، إلى غرب العراق؛ لمواصلة الحملة على تنظيم (داعش) الإرهابي و"للمساعدة في الدفاع عن العراق".

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