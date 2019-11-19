واشنطن تتعهد بمزيد من الدعم للفلبين في ظل تصاعد التوترات حول بحر الصين الجنوبي

مانيلا- (د ب أ):

تعهد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الثلاثاء، بمزيد من الدعم للفلبين، في إطار الجهود الرامية إلى تحديث إمكانيات جيشها، وتحسين الأمن البحري، في ظل تصاعد التوترات حول بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

وقال إسبر، الذي كان في مانيلا في زيارة تستغرق يوما واحدا، إنه ووزير الدفاع الفلبيني دلفين لورنزانا، بحثا سبل مختلفة لتعزيز التعاون وتعزيز التحالف القائم بين البلدين منذ عقود.

وأوضح في مؤتمر صحفي عقب اجتماعهما "ان الولايات المتحدة ستواصل دعمها، وسوف تساعد في تحديث القوات المسلحة الفلبينية، وتحسين أمنها البحري والوعي بمجاله".

وأضاف: "نتطلع إلى التدريب في دوريات جوية وبحرية مشتركة في المستقبل، لتحسين قابلية العمل التبادلي، وإظهار التزامنا بدعم القواعد والمعايير الدولية طويلة الأمد".

وقال إسبر إن الولايات المتحدة ستواصل القيام بعمليات حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي، على الرغم من تحذيرات الصين من هذه الأنشطة، مشددا على أن مثل هذه الأفعال ترسل رسالة واضحة مفادها أنه يجب على جميع الدول أن تلتزم بالقوانين الدولية.

وقال: "أعتقد أنه يجب علينا جميعا أن نتخذ موقفا عاما للغاية، وأن نؤكد على حقوقنا السيادية، وأن نؤكد على أهمية القانون."

وفي إشارة إلى أن الولايات المتحدة قد قامت في العام الماضي بعمليات حرية ملاحة أكثر من العشرين عاما الماضية، أكد إسبر أن "الإشارة الواضحة التي نحاول إرسالها ليست أننا نعارض الصين في حد ذاتها، ولكن أننا جميعا ندافع عن القواعد الدولية والقوانين الدولية، وأننا نعتقد أن الصين يجب أن تلتزم بها أيضا".

وأضاف أن "العمل الجماعي هو أفضل وسيلة لإرسال تلك الرسالة، ولوضع الصين على الطريق الصحيح".