قادة القوات الجوية السعودية والأمريكية والفرنسية يبحثون التعاون العسكري

دبي - (د ب أ)

بحث قادة القوات الجوية السعودية والامريكية والفرنسية مجالات التعاون الثنائي الجوي العسكري.

جاء ذلك خلال لقاء الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية السعودية أمس السبت كلا على حده رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية ديفيد جولدفين ، وقائد القوات الجوية الفرنسية لافينية, وذلك على هامش ترأس وفد القوات المسلحة في معرض "دبي للطيران2019" ومؤتمر "دبي الدولي لقادة القوات الجوية"،حسبما ذكرت اليوم الاحد وكالة الأنباء السعودية "واس".

واضافت الوكالة السعودية أنه جرى خلال اللقاءين بحث آخر المستجدات والتطورات في المنطقة ، بالإضافة إلى مجالات التعاون الثنائي الجوي العسكري، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

كان قادة القوات الجوية في أمريكا وبريطانيا وفرنسا وخبراء في مجال سلاح الجو، قد حذروا خلال المؤتمر امس من خطر الطائرات المسيرة، "التي باتت تستخدم في ضرب أهداف مدنية وعسكرية في منطقة الخليج".

وأكد المتحدثون على ضرورة التعاون في مجالات التدريب وتطوير القدرات لمواجهة الأجيال الجديدة من الاسلحة، والتصدي للمخاطر والتهديدات الدولية خصوصا في منطقة الخليج، والحفاظ على أمنها واستقرارها.

وحمل المؤتمر شعار "بناء قوة قتالية أكثر مرونة، قادرة على التكيف وتحقيق التوازن بين الحلول العالية، والمنخفضة التقنية".