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    المرصد السوري: 5 قتلى في قصف روسي جنوب إدلب

    01:27 م الأحد 17 نوفمبر 2019
    المرصد السوري: 5 قتلى في قصف روسي جنوب إدلب

    قصف روسي

    القاهرة- (د ب أ):

    أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 5 أشخاص جراء قصف جوي روسي على قرية بجنوب محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

    وذكر المرصد أن خمسة أشخاص، بينهم ثلاث سيدات، لقوا حتفهم من جراء غارات روسية استهدفت قرية الملاجة بريف إدلب الجنوبي.

    وهذه الغارة هي الخامسة التي تستهدف ما تسمى بـ"منطقة خفض التصعيد" في إدلب.

    تجدر الإشارة إلى أن مسلحين معارضين يسيطرون على معظم مناطق المحافظة.

    كان الرئيس السوري بشار الأسد قال الشهر الماضي خلال زيارة لإدلب إن "معركة إدلب ستكون الأساس لحسم الفوضى والإرهاب في كل مناطق سوريا".

    قصف روسي المرصد السوري محافظة إدلب سوريا

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