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حزب العمال البريطاني يتعرض لهجوم إلكتروني"متطور وواسع النطاق"

02:08 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
حزب العمال البريطاني يتعرض لهجوم إلكتروني"متطور وواسع النطاق"

جيريمي كوربن زعيم حزب العمال البريطاني

لندن- (د ب أ):

أعلن حزب العمال البريطاني اليوم الثلاثاء، عن تعرض منصاته على الإنترنت، لهجوم إلكتروني "متطور وواسع النطاق"، ولكنه فشل في اختراق أنظمة الأمن الخاصة به.

وجاء الهجوم على منصات حزب المعارضة الرئيسي في بريطانيا أمس الاثنين، أثناء قيام الحزب وغيره من الأحزاب السياسية البريطانية الأخرى، بحملات قبيل الانتخابات العامة المقررة في 12 ديسمبر المقبل.

وقال متحدث باسم الحزب في بيان له: "شهدنا هجوما إلكترونيا متطورا وواسع النطاق على منصات حزب العمال الرقمية".

وأوضح المتحدث: "اتخذنا إجراءات سريعة، وقد فشلت هذه محاولات (الاختراق)، بسبب أنظمتنا الأمنية القوية"، مضيفا أنه "قد تم الحفاظ على سلامة جميع منصاتنا، وإننا على ثقة بعدم حدوث أي خرق للبيانات."

وقال الحزب إن الإجراءات الأمنية أبطأت بعض أنشطة الحملة، "ولكن قد تم استعادتها صباح اليوم، وعدنا إلى أقصى سرعة لنا".

وأضاف البيان أن الحزب قام بإبلاغ "المركز القومي للأمن السيبراني في بريطانيا" بشأن الهجوم.

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