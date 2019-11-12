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قتيلان و6 جرحى في قصف قرب السفارة اللبنانية بدمشق

06:29 ص الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
قتيلان و6 جرحى في قصف قرب السفارة اللبنانية بدمشق

قصف إسرائيلي على ريف دمشق- أرشيفية

القاهرة- (مصراوي):

قالت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا"، اليوم الثلاثاء، إن شخصين قتلا وأصيب 6 آخرين، في حصيلة أولية من جراء ما وصفته بـ"استهداف معاد" قرب مقر السفارة اللبنانية في العاصمة دمشق.

وأوردت الوكالة في نبأ عاجل على موقعها أن قصفًا استهداف مبنى قرب مقر السفارة اللبنانية بحي المزة غربية بالعاصمة السورية.

وتحدثت الوكالة في وقت سابق عن أن الجيش استهدف "هدفًا معاديًا" في سماء داريا غرب دمشق.

وعادة ما تشير دمشق في مصطلح "هدف معادي" إلى طائرات إسرائيلية دأبت على قصف مواقع داخل سوريا خلال السنوات الماضية.

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