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    الرئيس الفلسطيني يهنىء السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف

    02:21 م الأحد 10 نوفمبر 2019
    الرئيس الفلسطيني يهنىء السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف

    الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن

    كتبت - إيمان محمود:

    أرسل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس "أبو مازن"، اليوم الأحد، برقية للرئيس عبد الفتاح السيسي، يهنئه فيها والشعب المصري بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

    وقال أبو مازن في برقية التهنئة: "يطيب لنا بمناسبة حلول ذكرى مولد خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن نتقدم لفخامتكم باسم دولة فلسطين وشعبها وباسمي شخصيا ومن خلالكم لحكومتكم الموقرة، ولشعبكم الشقيق بأحر التهاني والتبريكات، داعين الله أن تعود هذه الذكرى العطرة عليكم وعلى بلدكم وشعبكم الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار، وعلى شعوب أمتنا كافة بالخير واليمن والبركات، وعلى شعبنا بإنهاء الاحتلال لأرضنا ومقدساتنا وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

    محمود عباس السيسي ذكرى المولد النبوي المولد النبوي

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