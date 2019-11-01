ميركل في نيودلهي وسط تلوّث شديد للهواء

نيودلهي- (أ ف ب):

استقبل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الجمعة في نيودلهي حيث حضرت عرضًا عسكريًا رغم التلوّث الشديد في الهواء.

ورغم التحذيرات الصحية التي صدرت لسكان المدينة الضخمة التي تعد 20 مليون نسمة بارتداء أقنعة واقية من التلوّث، إلا أن ميركل ومودي استعرضا حرس الشرف في القصر الرئاسي دون أن يرتديا أي أقنعة.

لكن ميركل جلست أثناء عزف النشيدين الوطنيين للبلدين بسبب المشاكل الصحية التي تعاني منها أصلاً.

والجمعة صنّفت وكالة مراقبة تابعة للحكومة الهندية الهواء في العاصمة -- الذي يضم خليطًا من الانبعاثات الصناعية وتلك الناجمة عن المركبات والدخان الزراعي -- على أنه "شديد" التلوّث.

وذكر موقع السفارة الأمريكية أن مستويات الجزئيات الأصغر من 2,5 ميكرون، أي التي تكون صغيرة لدرجة أنه يمكنها دخول مجرى الدم، أعلى بـ19 مرّة من الحد الأقصى الآمن الذي حددته منظمة الصحة العالمية.

وتضم الهند 14 من مدن العالم الـ15 الأكثر تلوثًا، بحسب الأمم المتحدة. وتشير دراسة إلى أن الضباب الدخاني يتسبب بالوفاة المبكرة لمليون هندي سنويًا.

ووصلت ميركل مساء الخميس لعقد محادثات تتعلق بالتطور الرقمي والاقتصاد والتجارة إضافة إلى التنمية والاستدامة.