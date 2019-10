على وقع العدوان التركي.. فرار عشرات المدنيين السوريين (صور وفيديوهات)

كتبت- رنا أسامة:

لاذ عشرات المدنيين السوريين بالفرار من بلدتيّ رأس العين وتل أبيض الحدوديتين مع تركيا، وذلك في أعقاب العدوان التركي في شرق الفرات، حسبما ذكر موقع "روج افا" الكُردي.

وقال شاهد عيان من بلدة تل أبيض للموقع الإخباري الكُردي إنه سمع أصوات انفجارات وشاهد دخانًا يتصاعد بالقرب من الحدود مع تركيا. وأضاف أن السكان يفرون من البلدة السورية الحدودية.

كان العدوان التركي بدأ الأربعاء في شمالي سوريا بقصف جوي ومدفعي عشوائي على مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي، استهدف مواقع قوات سوريا الديمقراطية، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وذكرت (سانا) أن القصف التركي العشوائي طال عبر الطيران والمدفعية البنى التحتية في مدينة رأس العين وقُراها، وامتد إلى مدينتيّ عين عيسى وتل أبيض في ريف الرقة الشمالي بقذيفتيّ مدفعية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قصفًا مدفعيًا تركيًا استهدف قرى في محيط مدينة تل أبيض، الواقعة على بُعد أكثر من 100 كيلومتر غرب رأس العين.

كما استهدفت طائرات تركية مواقع لقوات سوريا الديمقراطية في منطقة رأس العين بريف الحسكة، وحلّقت طائرات فوق بلدة الدرباسية على بعد 50 كيلومترًا من رأس العين، وفق فرانس برس.

ونشر موقع "روج أفا" الكُردي مقطع فيديو يوثّق لحظة فرار مدنيين سوريين من بلدة رأس العين، حاملين أغراضهم الشخصية سيرًا على الأقدام أو في سيارات.

Video shot by @rojavaIC shows civilians fleeing Sere Kaniye following first Turkish strikes. pic.twitter.com/3iIMUg2wjI

كما نشر الموقع على حسابه عبر تويتر صورًا توثِق فرار المدنيين السوريين من الغارات الجوية التركية إلى مدينة سيركاني المجاورة.

Photos taken by @RojavaIC show civilians fleeing and impact of Turkish artillery strikes in civilian neighborhoods in Sere Kaniye. pic.twitter.com/LZXuq12M7w

— Rojava Information Center (@RojavaIC) October 9, 2019