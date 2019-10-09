روسيا تحذر من السياسية الأمريكية في سوريا: "قد تشعل المنطقة بأكملها"

القاهرة- (مصراوي):

حذّر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الأربعاء، من أن السياسة الأمريكية في سوريا التي وصفتها بـ"المتناقضة"، قد تُشعل المنطقة بأسرها، وذلك مع قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قوات بلاده من شمال سوريا أمام العملية العسكرية التركية الوشيكة.

وقال لافروف، في مؤتمر صحفي خلال زيارته إلى كازاخستان: "أجد صعوبة في قول ما هو الخطأ في الأفعال الأمريكية في سوريا، لكن حقيقة أن هذه الإجراءات مليئة بالتناقضات وتعكس عجز زملائنا الأمريكيين عن الالتزام بالصفقات هي بالفعل شيء ثابت بالنسبة لي".

وأضاف لافروف: "لقد صرح دونالد ترامب بالفعل مرات عديدة بأنه سيسحب قواته من سوريا ومن دول أخرى. ثم أوقف الفاعلون الحقيقيون ذلك. ولا أستبعد أننا نشهد الآن شيئًا مشابهًا".

وكشف الوزير الروسي أن موسكو تتواصل مع ممثلي الجانب الكردي والحكومة، في محاولة لتشجيع الحوار بينهما. وقال: "نحن نشجعهم على بدء حوار لحل مشاكل هذا الجزء من سوريا، بما في ذلك مشاكل ضمان الأمن على الحدود التركية السورية".

وأضاف: "ما زلنا نعتقد أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي ستمكننا من تحقيق الاستقرار وتطبيع الوضع. وقد أعرب الجانبان عن استعدادهما لمثل هذه المحادثات وسنبذل قصارى جهدنا لتسهيل الخط الأكثر مباشرة من الاتصالات".

وتابع: "موقفنا واضح للغاية، بناء على الحاجة إلى حل جميع مشاكل هذا الجزء من سوريا من خلال الحوار بين الحكومة المركزية في دمشق وممثلي المجتمعات الكردية التي تعيش في هذه المنطقة".

كانت تركيا أعلنت، أمس الثلاثاء، أنها أتمت استعداداتها لعملية عسكرية في شمال شرق سوريا أطلقت عليها اسم "المنطقة الآمنة، بعد أن بدأت الولايات المتحدة في سحب قوات، مما يمهد الطريق لهجوم تركي على القوات التي يقودها الأكراد والمتحالفة مع واشنطن منذ وقت طويل.

وسيكون هذا ثالث توغل من نوعه لتركيا منذ 2016 بعدما نشرت بالفعل قوات على الأرض عبر قطاع في شمال سوريا بهدف احتواء النفوذ الكردي بسوريا في الأساس، بحسب رويترز.

وفي ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، غرّدت وزارة الدفاع التركية عبر تويتر "لن تقبل القوات المسلحة التركية أبدا بتأسيس ممر للإرهاب على حدودنا. اكتملت جميع استعداداتنا للعملية".

وأضافت "من المهم إقامة منطقة آمنة/ممر سلام للمساهمة في سلام واستقرار منطقتنا وحتى يعيش السوريون حياة آمنة".

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذّر من أنه "سيدمر ويمحو تمامًا" اقتصاد تركيا إذا أقدمت على شيء في سوريا يعتبره "متجاوزا للحدود"، وذلك في أعقاب قراره الذي أعلنه يوم الأحد بسحب 50 من القوات الخاصة الأمريكية من المنطقة الحدودية.

وغرّد ترامب عبر تويتر، الاثنين: "أكرر ما أكّدته من قبل، أنه إذا فعلت تركيا أي شيء أعتبره بحكمتي البالغة التي لا تضاهى متجاوزا للحدود فسأدمر الاقتصاد التركي وأمحوه تماما (لقد فعلت ذلك من قبل)".

وقال البيت الأبيض في بيان، الاثنين، إن "القوات الأمريكية لن تدعم العملية العسكرية التركية المرتقبة شمالي سوريا، ولن تشارك فيها"، موضحًا أن "القوات الأمريكية التي هزمت تنظيم داعش الإرهابي لن تكون موجودة بشكل مباشر في تلك المناطق".

كما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، سحب جنودها عن مسار العملية العسكرية التركية المحتملة شمالي سوريا، وذلك لضمان سلامتهم، حسب بيان صادر عن المتحدث باسمها جوناثان هوفمان، أمس الثلاثاء.