كارتر عن مساعي مسآلة ترامب: مازلنا في حاجة للتأكد من الحقائق

واشنطن (أ ش أ)

أعرب الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر عن سعادته البالغة بمضي رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي قدمًا في التحقيق الذي يهدف إلى عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب .

ونقل موقع "بريتبارت" الأمريكي ، اليوم الثلاثاء، عن كارتر قوله: "إنني ديمقراطي. لذلك، كما تعلمون، فأنا أشعر إلى حد كبير بما يشعر به أعضاء الحزب الديمقراطي، لكنني اعتقد أننا مازلنا في حاجة إلى التأكد من الحقائق بمنتهى الدقة ".

وأضاف الرئيس الأسبق " أنني سعيد للغاية لكون رئيسة مجلس النواب قد أمرت بالمضي قدمًا في التحقيق، وأظن أن المجلس بأكمله سيصوت عليه سواء تم التحرك فعليًا لإقالة الرئيس أو لم يتم التحرك " .

كما أشار كارتر إلى أنه من المستبعد بالنسبة له أن يطيح مجلس الشيوخ الأمريكي بترامب ، موضحًا أنه في حال كشف التحقيق عن العديد من الأمور التي تدينه وتثبت صحة التهم الموجهة له، فإنه بالطبع سيصبح أمر عزله عن الحكم ممكنًا.

يُذكر أن بيلوسي أعلنت ، في وقت سابق، أن المجلس سيبدأ رسميًا بإجراء تحقيق بهدف عزل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، متخذة بذلك خيارًا حاسمًا، ردًا على المزاعم حول لجوء الرئيس إلى قوى خارجية لتحقيق مكاسب سياسية داخلية.