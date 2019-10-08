وزير الخارجية الأردني يبحث مع مسؤولة أممية جهود مكافحة الإرهاب

القاهرة- ( د ب أ):

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الاردني أيمن الصفدي، الثلاثاء، مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزميري دي كارلو، آليات تطوير الشراكة الفاعلة والمهمة بين الأردن ومنظمات الأمم المتحدة في المجالات كافة.

وتناولت المباحثات الدور الكبير الذي تضطلع به المملكة في مجال مكافحة الإرهاب والفكر الظلامي، حيث ثمنت دي كارلو الجهود المستمرة التي يقودها الملك عبدالله الثاني لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وأكدت أهمية اجتماعات العقبة في تكريس نهج شمولي لمحاربة الاٍرهاب.

وأشارت إلى مشاركة الملك عبدالله الثاني في "نداء كرايست تشيرش" في باريس للتصدي للتطرف وخطاب الكراهية على الإنترنت وذلك بعد الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية في مارس الماضي.

من جانبه ، أكد الصفدي أن "الإرهاب عدو مشترك سيستمر الأردن في التصدي له بالتعاون مع المجتمع الدولي"، مشيرا إلى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في نيويورك ما بين المملكة ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجالات مكافحة الإرهاب.

وتم خلال اللقاء استعراض مستجدات عملية السلام حيث أكد الصفدي أن السلام الشامل والدائم خيار استراتيجي عربي طريقه حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مؤكدا ضرورة وقف المجتمع الدولي ضد أي إجراءات أحادية لا شرعية تقوم بها إسرائيل.

كما تناولت المباحثات الجهود المبذولة لحل الأزمة السورية واتاحة الظروف الملائمة للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم.