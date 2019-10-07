العراق وروسيا يبحثان التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة

موسكو - أ ش أ

بحث وزير الخارجية العراقي محمد على الحكيم، مع نظيره الروسي سيرجي لافروف اليوم الإثنين، ببغداد التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة ومبادرات حماية الملاحة في الخليج.

وأكد الحكيم، وفقا للوكالة الوطنية العراقية، على أهمية تسهيل إجراءات تأشيرات الدخول للمستثمرين العراقيين إلى روسيا.

من جهته أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وجود أكثر من 100 دبلوماسي عراقي يتدربون في روسيا.

وأعلن لافروف، وفقا لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، أن موسكو ستنفذ عقود توريد الأسلحة إلى العراق، مضيفا" لدينا رأي مشترك حول الحاجة إلى تنفيذ قرارات اللجنة الحكومية الدولية للتعاون التجاري والاقتصادي التي وقعت في أبريل، وسننفذ أيضا العقود الحالية لتوريد المنتجات العسكرية الروسية للعراق".

وتبادل وزيرا خارجية البلدين التهنئة بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية في 9 سبتمبر عام 1944، وأعرب الوزيران عن عزمهما تطوير التعاون بين البلدين.

وتربط العراق وروسيا منذ العهد السوفييتي علاقات وثيقة متميزة في مختلف المجالات، بما في ذلك التعاون العسكري - التقني وإنتاج النفط والطاقة الكهربائية والزراعة والري، بالإضافة إلى التعاون في مجال الثقافة والعلوم.