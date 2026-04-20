مزاملة ميسي وعملاق أوروبا.. 3 وجهات محتملة لمحمد صلاح بعد ليفربول

تتزايد التكهنات حول مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول، في ظل ارتباط اسمه بعدة وجهات كبرى قد تشكل المرحلة التالية في مسيرته الكروية.

وكان اللاعب صاحب الـ34 عامًا قد أعلن في شهر مارس الماضي، رحيله عن الريدز بنهاية الموسم الجاري.

الدوري السعودي.. الوجهة الأقرب

يظل دوري روشن السعودي الخيار الأبرز والأكثر واقعية خلال الفترة الحالية، خاصة مع الاهتمام المستمر من الأندية المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة.

وتسعى أندية مثل الهلال والنصر والاتحاد والأهلي لاستقطاب “الملك المصري”، عبر عروض مالية ضخمة قد تجعله اللاعب الأعلى أجرًا في المنطقة، إلى جانب أدوار تسويقية واستثمارية تعزز من مكانته كأيقونة عربية عالمية.

الدوري الأمريكي.. مزاملة ميسي

يبرز الدوري الأمريكي MLS كخيار استراتيجي جذاب، خاصة مع إمكانية اللعب إلى جوار الأسطورة ليونيل ميسي في إنتر ميامي.

كما ارتبط اسم صلاح بأندية أخرى مثل شيكاغو فاير، في ظل سعيها لضم نجم عالمي، بينما ظهرت تقارير سابقة عن اهتمام نادي سان دييجو، رغم نفي وجود مفاوضات رسمية.

ويمثل الدوري الأمريكي بيئة أقل ضغطًا بدنيًا، إلى جانب فرص استثمارية وتجارية واسعة داخل السوق الأمريكي، ما يجعله خيارًا جذابًا على المدى المتوسط.

الاستمرار في أوروبا.. عمالقة القارة

رغم صعوبة السيناريو، يبقى استمرار صلاح في الملاعب الأوروبية قائمًا، مع اهتمام أندية كبرى بضمه، أبرزها باريس سان جيرمان، الذي يسعى لإعادة بناء مشروعه الهجومي تحت قيادة لويس إنريكي.

كما ارتبط اسم النجم المصري مؤخرًا بالانتقال إلى بايرن ميونخ، في ظل بحث العملاق الألماني عن تدعيم صفوفه بعناصر خبرة قادرة على صناعة الفارق في البطولات الكبرى.

مستقبل مفتوح

حتى الآن، لم يحسم محمد صلاح قراره النهائي، في ظل تعدد الخيارات بين العائد المالي الضخم، والطموح الرياضي، والاستقرار العائلي، ما يجعل مستقبله واحدًا من أبرز الملفات المنتظرة في سوق الانتقالات العالمية.