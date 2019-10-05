  • عاجل:وزارة الهجرة تصدر بيانًا جديدًا بشأن قضية علي أبوالقاسم في السعودية

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    نصر أكتوبر تخفيض أسعار البنزين أسعار الذهب أسعار الفائدة عزل ترامب الطقس سد النهضة

    رئيس البرلمان اللبناني يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر

    12:37 م السبت 05 أكتوبر 2019
    رئيس البرلمان اللبناني يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر

    رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري

    بيروت - أ ش أ

    بعث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

    وقال برى - في البرقية - "سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي المحترم، رئيس جمهورية مصر العربية.. نجدد لكم أطيب التهاني بمناسبة الذكرى المتجددة لحرب أكتوبر التي عبرت فيها وحدات الجيش المصري خط بارليف، ودمرت التحصينات الإسرائيلية شرق قناة السويس، وحررت أجزاء عزيزة من أرض سيناء، وإننا نأمل بدور عربي قيادي لجمهورية مصر العربية في كل قضايا الأمة".

    هذا المحتوى من

    نبيه بري نصر أكتوبر مجلس النواب اللبناني السيسي حرب أكتوبر

    الخبر التالى:

    السلطان قابوس يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان