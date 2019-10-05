رئيس البرلمان اللبناني يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر

بيروت - أ ش أ

بعث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وقال برى - في البرقية - "سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي المحترم، رئيس جمهورية مصر العربية.. نجدد لكم أطيب التهاني بمناسبة الذكرى المتجددة لحرب أكتوبر التي عبرت فيها وحدات الجيش المصري خط بارليف، ودمرت التحصينات الإسرائيلية شرق قناة السويس، وحررت أجزاء عزيزة من أرض سيناء، وإننا نأمل بدور عربي قيادي لجمهورية مصر العربية في كل قضايا الأمة".