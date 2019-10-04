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    قطر تدعو مواطنيها إلى مغادرة العراق فورًا

    11:17 ص الجمعة 04 أكتوبر 2019
    قطر تدعو مواطنيها إلى مغادرة العراق فورًا

    احتجاجات العراق

    القاهرة – (مصراوي):

    دعت إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية القطرية، اليوم الجمعة، المواطنين القطريين إلى التريث وعدم السفر إلى العراق في الوقت الراهن، كما أكدت ضرورة مغادرة مواطنيها في العراق فورًا.

    وقال الخارجية القطرية في بيان لها: "ندعو مغادرة القطريين دولة العراق فورًا نظرا للتطورات التي يشهدها هذا البلد الشقيق".

    وناشدت المواطنين القطريين الزائرين للعراق الشقيق، لاتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات، والتواصل مع سفارة دولة قطر في الحالات الطارئة.

    وتجتاح العراق مظاهرات احتجاجية غاضبة، منذ مساء الثلاثاء، للمطالبة بمحاربة الفساد وحل أزمة البطالة وتحسين الخدمات، وارتفعت حدتها الأيام الماضية رغم إعلان السلطات العراقية فرض حظر التجوال.

    وكانت السلطات العراقية قطعت خدمات الإنترنت بشكل كامل عن بغداد، وكذلك المناطق الأخرى في جنوب ووسط البلاد.

    وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني عراقي بأن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرين من اقتحام مطار بغداد.

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