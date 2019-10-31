مدعومًا بالميليشيات.. مخطط إيراني لمنع استقالة عبد المهدي

القاهرة - (مصراوي)

كشفت وكالة "رويترز" الخميس، عن اجتماع جرى أمس الأربعاء، بين قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وزعيم تحالف "فتح" هادي العامري، للتخطيط لإبقاء رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في السلطة، وذلك حسبما نقلت "سكاي نيوز" عربية.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح، قد أعلن الخميس، أن عبد المهدي وافق على الاستقالة، ولكن بشرط عدم وجود أي فراغ دستوري، على حد قوله.

يأتي ذلك بعد أن طالب زعيم تيار الصدر، مقتدى الصدر، رئيس الوزراء بالاستقالة، داعيا هادي العامري للتعاون معه لتحقيق ذلك.

وتأتي هذه التحركات استجابة لمطالب المحتجين، الذين خرجوا في مختلف المدن العراقية للمطالبة بـ"إسقاط النظام"، ومحاربة الفساد، وغيرها من المطالب المشروعة.

وذكرت وكالة رويترز نقلا عن مصادر لم تسمها، إن قاسم سليماني طالب العامري خلال الاجتماع الذي جرى في بغداد، بالاستمرار في مساندة عبد المهدي، مستعينا بالميليشيات المدعومة من إيران.