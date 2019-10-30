تقرير:بضغط أمريكي ..إسرائيل تضع آلية للإشراف على الاستثمارات الأجنبية

تل ابيب (دب ا)

وافق مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي اليوم الأربعاء على إنشاء آلية جديدة للإشراف على الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل،بحسب صحيفة"جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة جاءت تحت ضغوط أمريكية ومن أجل الإشراف على الاستثمارات الصينية في إسرائيل.

واجتمع مجلس الوزراء الأمني​​مرتين منذ يوم الثلاثاء ووضع اللمسات الأخيرة على الموافقة على الآلية بعد ظهر الأربعاء.

وجرت المناقشات حول هذا الموضوع منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، حيث وقعت إسرائيل بين ولائها للولايات المتحدة- التي تشعر بالقلق من أن الاستثمارات الصينية في المشاريع الهامة هنا، مثل ميناء حيفا، تشكل مخاطر استخبارية على مصالحها الخاصة في البلاد، والصين، وهي سوق ضخمة لإسرائيل وتحرص بشدة على توسيع علاقاتها التجارية مع الدولة العبرية.

بالإضافة إلى ذلك، هناك خلفية أخرى لذلك وهي حقيقة أن القوتين العظميين تخوضان حربًا تجارية.

الاقتراح الذي وافق عليه مجلس الوزراء هو إنشاء هيئة من شأنها تقديم المشورة فقط بشأن الاستثمارات المحتملة في الشركات الحيوية للاقتصاد أو الأمن القومي ، مثل المؤسسات المالية وشركات الاتصالات والصناعات العسكرية.

كان مسؤول أمريكي رفيع قد صرح للصحيفة قبل أيام من اجتماع مجلس الوزراء الأمني​​بأن واشنطن تشعر أن إسرائيل قطعت شوطًا طويلًا في فهم المخاوف الأمريكية بشأن هذه المسألة ، أكثر من الماضي.

وقد أثيرت هذه القضية في اجتماع عقد في وقت سابق من هذا الشهر بين وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، ويعتقد أنه قد تم مناقشته في اجتماع عقد يوم الاثنين بين نتنياهو ووزير الخزانة الزائر ستيفن منوشين.