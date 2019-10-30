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    أردوغان يؤكد بدء الدوريات التركية الروسية في سوريا الجمعة المقبلة

    04:13 م الأربعاء 30 أكتوبر 2019
    أردوغان يؤكد بدء الدوريات التركية الروسية في سوريا الجمعة المقبلة

    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

    اسطنبول- (د ب ا):

    أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أن تركيا وروسيا سوف تبدآن دوريات مشتركة بشمال شرق سوريا بعد غد الجمعة.

    ولكنه حذر في الوقت نفسه من عدم انسحاب الأكراد السوريين "بصورة كاملة" من المنطقة العازلة على حدود تركيا مع سوريا، وفقا للاتفاق الذي توصلت إليه أنقرة وموسكو.

    وقال أردوغان: "نحتفظ بحق بدء هجومنا في حال استمرت الهجمات على تركيا".

    وشنت تركيا عدوانها على شمال شرق سوريا في 9 اكتوبر الجاري.

    وقد سمح اتفاقان بوقف إطلاق النار، الأول بوساطة أمريكية والثاني بوساطة روسية، بتوقف القتال بهدف السماح للأكراد بإخلاء المنطقة الحدودية.

    كان وزير الدفاع الروسي سيرجيو شويجو أكد أمس الثلاثاء اكتمال انسحاب أفراد القوات الكردية.

    أردوغان سوريا روسيا الأكراد العدوان التركي

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