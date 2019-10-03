الناتو يجري أكبر مناورات عسكرية منذ انتهاء الحرب الباردة

وارسو - أ ش أ

أعلن العضو في لجنة الدفاع بالكونجرس الأمريكي، جون جارامندي، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) سيجري مناورات في أوروبا تعتبر الأكبر من نوعها منذ انتهاء الحرب الباردة.

وقال جارامندي - خلال مشاركته في مؤتمر وارسو للأمن حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الخميس - إن هدف هذه المناورات "تعزيز دفاعاتنا والتنسيق بين الحلفاء"، لافتا إلى أنه سيتم "إظهار الدعم الأمريكي للحلفاء الأوروبيين خلال المناورات وتصديهم لروسيا".

وأضاف أن روسيا من خلال هذه المناورات يجب عليها "أن لا تشك في التزامات الولايات المتحدة تجاه الناتو".