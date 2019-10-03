للمرة الأولى منذ نصف قرن.. هونج كونج تتجه لحظر ارتداء أقنعة الوجه

هونج كونج- (د ب ا):

تتجه هونج كونج للعمل بمرسوم طوارئ لأول مرة منذ أكثر من نصف قرن، من أجل حظر ارتداء أقنعة الوجه في التجمعات العامة، وذلك وفقا لما ذكرته شبكة "تي في بي" الإخبارية في هونج كونج اليوم الخميس.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الحكومة سوف تقر تنفيذ مرسوم الطوارئ بعد اجتماع استثنائي للمجلس التنفيذي للمدينة غدا الجمعة.

كانت الحكومة البريطانية أول من مرر هذا المرسوم عام 1922 لمواجهة إضراب الصيادين في ميناء شهير بهونج كونج. واستخدمت بريطانيا المرسوم آخر مرة للمساعدة في قمع اضطرابات عنيفة هزت هونج كونج عام 1967.

وتأتي هذه الخطوة بعد فترة قصيرة من إطلاق النار على متظاهر خلال مظاهرات عنيفة هزت هونج كونج في الأول من اكتوبر الجاري بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني الصيني.

وتشهد هونج كونج مظاهرات عنيفة منذ يونيو الماضي، بدأت بالاحتجاج على مشروع قانون لتسليم المطلوبين جنائيا للصين، وهو المشروع الذي سحبته الرئيسة التنفيذية للمدينة كاري لام لاحقا، وامتدت بعد ذلك لتشمل عدة مطالب منها إجراء تحقيق مستقل حول عنف الشرطة ضد المتظاهرين.

وطالب عدد من النواب الموالين للصين في هونج كونج، أمس الأربعاء، بحظر ارتداء أقنعة الوجه في التجمعات العامة لمنع المتظاهرين من إخفاء هويتهم.

ورفض قادة الاحتجاجات المرسوم من قبل ووصفوه بأنه شكل من أشكال قانون الطوارئ، لاسيّما وأنه يمنح الحكومة مزيدا من السلطات للقبض على المدانين ومراقبة الصحف وإغلاق شبكات التواصل وتفتيش المنشآت بدون إذن قضائي .