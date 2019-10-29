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    اشتباكات بين محتجين وموالين لحزب الله وحركة أمل في لبنان

    02:57 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2019
    اشتباكات بين محتجين وموالين لحزب الله وحركة أمل في لبنان

    احتجاجات لبنان

    بيروت- (د ب أ):

    وقعت اشتباكات بالأيدي اليوم الثلاثاء بين محتجين معارضين للنخبة السياسية اللبنانية وموالين لحركتي حزب الله وأمل الشيعيتين، وذلك إثر محاولات لفتح طريق يقطعه المحتجون في العاصمة بيروت.

    وقال أحد أنصار حركة أمل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) :"إنهم يغلقون الطرق أمام اللبنانيين الذين يريدون الوصول إلى أعمالهم ومواصلة حياتهم اليومية. هذا ليس عدلا. سنعيد فتح الطريق".

    وبدأ الموالون لحزب الله وأمل تفكيك خيام للمحتجين على الطريق الدائري.

    وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن الإشكال تسبب في إصابة ستة أشخاص، وأن عناصر من قوى الجيش وقوى الأمن الداخلي وصلوا إلى المكان.

    ويواصل المحتجون إغلاق العديد من الطرق الرئيسية اليوم، ما يتسبب في استمرار حالة الشلل التي تشهدها البلاد منذ 17 أكتوبر الجاري.

    احتجاجات لبنان حزب الله حركة أمل لبنان بيروت

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