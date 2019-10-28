أكثر الكلمات إنتشاراً

مقتل البغدادي محاكمة راجح الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أسعار الذهب العدوان التركي أزمة الدوري محمد رمضان أسعار الفائدة عزل ترامب

مقتل وإصابة 19 شخصًا بسبب الأمطار في السعودية

06:20 م الإثنين 28 أكتوبر 2019
مقتل وإصابة 19 شخصًا بسبب الأمطار في السعودية

الأمطار في السعودية

القاهرة - (مصراوي)

أعلنت الإدارة العامة للدفاع المدني في السعودية، الاثنين، مقتل 7 أشخاص وأصابة 11 آخرين، بعد سقوط أمطار غزيرة في منطقة حفر الباطن شمال شرق المملكة.

وقال الدفاع المدني في مدينة حفر الباطن، قرب الحدود مع الكويت، إنه قام بإجلاء "16 شخصا وإيواء سبعة أشخاص" بحسب ما نشرته "سكاي نيوز" عربية.

وأفاد الدفاع المدني في بيان بتلقيه 1176 بلاغا بشأن الأمطار الغزيرة، باشر منها 4 حالات لاحتجاز أشخاص وحالة احتجاز مركبة. وذكرت أن 40 مركبة وسبعة منازل تضرروا من السيول.

وقررت السلطات المحلية تعليق الدوام المدرسي في حفر الباطن، الاثنين، بسبب "التغييرات الجوية" والأمطار.

وشهدت السعودية في يناير الماضي سيولا تسببت بها أمطار غزيرة، مما أدى إلى مصرع 12 شخصا، بينهم عشرة أشخاص لقوا حتفهم في منطقة تبوك شمال غرب السعودية.

الأمطار السعودية الدفاع المدني السعودية الطقس

الخبر التالى:

جريحان في إطلاق نار على مسجد غرب فرنسا
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان