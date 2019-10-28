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الجيش السوري ينتشر على الحدود مع تركيا بمحور يمتد 90 كيلومترا

11:26 ص الإثنين 28 أكتوبر 2019
الجيش السوري ينتشر على الحدود مع تركيا بمحور يمتد 90 كيلومترا

الجيش السوري

دمشق - أ ش أ

تابعت وحدات الجيش السوري انتشارها على الحدود السورية التركية بريف الحسكة الشمالي من ريف رأس العين الشرقي غربا، وصولا إلى القامشلي شرقا وثبتت نقاطها على محور يمتد بنحو 90 كم .

وأوضحت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الاثنين، أن وحدات الجيش التي بدأت عملية الانتشار من ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي تابعت تحركها، ودخلت قرى وبلدات دودان، وقصر شرك، وحاصدة فوقاني، وعامودة، والجوهرية، وتل حمدون، وخرزة فوقان، والدار، وأبو جرادة، والقرمانية، وكربشك، وربة حاج إبراهيم، والعرادة، وفقيرة، والإبراهيمية، ومشيرفة الأسعدية، وباب الفرج، والشكرية ، وذلك في إطار مهام هذه الوحدات لمواجهة العدوان التركي وحماية الأهالي.

كانت وحدات الجيش دخلت مساء أمس الأحد، قرى وبلدات تل عفر، وخراب كورد بريف القامشلي الغربي على الشريط الحدودي بين سوريا وتركيا، وذلك بعد ساعات من انتشار وحدات أخرى في مدينة الدرباسية بالريف الشمالي الشرقي للحسكة، وفي عدة قرى وبلدات بريف رأس العين الشرقي، وبدأت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" أمس الانسحاب من الشريط الحدودي بين سوريا وتركيا تنفيذا لاتفاق سوتشي.

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الجيش السوري تركيا ريف رأس العين

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