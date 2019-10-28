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مقتل وإصابة 7 أشخاص في إنفجار قنبلة أمام مدرسة شرق أفغانستان

11:20 ص الإثنين 28 أكتوبر 2019
مقتل وإصابة 7 أشخاص في إنفجار قنبلة أمام مدرسة شرق أفغانستان

انفجار قنبلة شرقي أفغانستان

كابول - أ ش أ

أعلن المتحدث باسم إقليم نانجارهار الأفغاني عطاء الله خوجياني اليوم الإثنين عن مقتل شخصين وإصابة خمسة أخرين في إنفجار قنبلة أمام مبنى مدرسة شيدت حديثا في هذا الإقليم الواقع شرق أفغانستان.

وذكرت وكالة أنباء باجفاك الأفغانية أنه لم تعلن أي جهة حتى الآن مسئوليتها عن الحادث .

يشار إلى أن إقليم ننجارهار يعد من بين المقاطعات الهادئة نسبيًا في شرق أفغانستان، لكن العناصر المسلحة المناهضة للحكومة تنشط في بعض مناطقها النائية وغالبًا ما تحاول تنفيذ هجمات ضد الحكومة وأفراد الأمن.

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