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    مسؤول أمريكي: سيتم التخلص من جثة البغدادي بشكل مناسب

    06:02 م الأحد 27 أكتوبر 2019
    مسؤول أمريكي: سيتم التخلص من جثة البغدادي بشكل مناسب

    أبوبكر البغدادي

    القاهرة - (مصراوي)

    أكد مسؤول أميركي، أنه سيتم التخلص من جثة أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي، بشكل مناسب، حسبما نقلت "سكاي نيوز" عربي.

    كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاصيل مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي، خلال عملية عسكرية نفذتها الولايات المتحدة ببلدة باريشا غرب محافظة إدلب السورية منتصف ليل السبت/ الأحد، ووصفها بـ"الجريئة والخطيرة".

    وقال ترامب في مؤتمر صحفي، الأحد: "وضعت الولايات المتحدة الليلة الماضية الإرهابي رقم واحد في العالم أمام العدالة، تم قتل أبوبكر البغدادي".

    وتابع " كان مؤسسًا وزعيمًا لداعش، التنظيم الإرهابي الأكثر قسوة ووحشية. الولايات المتحدة بحثت عن البغدادي على مدار سنوات طويلة. ومثّل القبض عليه أو قتله أولوية رئيسة لإدارتي في مجال الأمن القومي".

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