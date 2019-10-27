رئيس الوزراء البريطاني: مقتل البغدادي "لحظة هامة" لمكافحة الإرهاب

لندن - أ ش أ

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي يعد بمثابة اللحظة الهامة في طريقنا لمكافحة الإرهاب.

وحذر جونسون -وفقًا لما ذكرته صحيفة الجارديان البريطانية على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد- من أن المعركة ضد داعش لم تنته بعد.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أن قوة خاصة من الجيش الأمريكي قتلت ليلة السبت البغدادي رفقة عدد من مساعديه.

وقال ترامب - خلال مؤتمر صحفي - : "إن البغدادي قُتل بعد تفجير "سترته" الناسفة"، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من رفاق البغدادي قُتلوا أيضًا في العملية، التي لم يسقط فيها قتلى من القوات الأمريكية.