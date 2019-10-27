بيونجيانج تحذّر من الإفراط في استغلال "التقارب الشخصي" بين كيم وترامب

بيونجيانج/واشنطن- (أ ف ب):

حذّرت كوريا الشمالية، الأحد، الولايات المتحدة من الإفراط في استغلال "التقارب في العلاقات الشخصية" بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت تتعثر المفاوضات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ.

والمحادثات متوقفة منذ فشل القمة الثانية بين الرجلين في فبراير في هانوي. وتبادل الطرفان مسؤولية العجز عن إحياء الدبلوماسية.

واعتبر كيم يونج شول الذي كان قد قاد وفد بلاده في المحادثات حول النووي مع الوفد الأمريكي برئاسة وزير الخارجية مايك بومبيو، أن قرب كيم وترامب هو ما سمح بإنقاذ العملية الدبلوماسية. لكنه أضاف أن هذه العلاقة لن تفعل كل شيء.

وفي بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، قال كيم يونج شول الذي يرأس حالياً لجنة كورية للسلام في منطقة آسيا-المحيط الهادئ، إن "كل شي له حدود".

وأضاف أن "التقارب في العلاقات الشخصية لا يمكنه أبداً أن يحلّ محل مصلحة الشعب وليست ضمانة لعدم تفاقم العلاقات بين جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية والولايات المتحدة".

ونادراً ما يتمّ نشر تصريح لكيم يومنغ شول الذي كان العديد من المراقبين يعتقدون أنه ضحية حملة تطهير في أعقاب فشل قمة هانوي.

وفي مطلع يونيو، نشرت صحيفة "رودونغ سينمون" الكورية الشمالية الرسمية صورةً تُظهر كيم يونج شول واضعاً يديه على وجهه وجالساً على بعد خمسة مقاعد من كيم جونج أون أثناء عرض مسرحي.

ويأتي هذا التصريح بعد بضعة أيام فقط من تسليط ترامب الضوء من جديد على علاقته الجيدة بكيم فقال "يعجبني وأعجبه، نتفق سويا. أحترمه ويحترمني".

وردّت كوريا الشمالية على هذا الإطراء من خلال مسؤول كبير في بيونجيانج أكد أن كيم أشاد بعلاقته "الخاصة" بترامب.

وبعد تبادل الشتائم والتهديدات عام 2017، بدأ ترامب وكيم عام 2018 التقارب في سياق "انفراج" على شبه الجزيرة الكورية، ونتج عن ذلك أول قمة تاريخية بين الرجلين في يونيو 2018 في سنغافورة.