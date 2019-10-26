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    إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس

    03:26 م السبت 26 أكتوبر 2019
    إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس

    الاحتلال الإسرائيلي

    غزة - أ ش أ

    أصيب فلسطيني، اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

    وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن فلسطينيا أصيب عندما فتحت قوات الاحتلال النار عليه أثناء قيادته مركبة للصرف الصحي شرق بلدة خزاعة شرق محافظة خان يونس، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

    وكان أكثر من 80 فلسطينيا قد أصيبوا أمس الجمعة، بنيران الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركتهم في المسيرات الأسبوعية السلمية التي تقام أيام الجمعة من كل أسبوع في المناطق الشرقية للقطاع.

    هذا المحتوى من

    Asha
    الاحتلال الإسرائيلي خان يونس غزة
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