هل تطيح تظاهرات العراق بحكومة عبد المهدي؟ محلل عراقي يجيب

كتب – محمد عطايا:

منتصف يوم الجمعة، انتشر مقطع فيديو بشكل موسع، لشاب عراقي سقط أرضًا فوق علم بلاده، والدخان يتصاعد من رأسه، بينما يلتف بعض المتظاهرين حوله بلا حول ولا قوة.

قتل الشاب العراقي بقنبلة غاز أطلقتها الشرطة –ربما- لتخترق رأسه، فصمت صياحه المطالب بالحرية، ويكمل الآلاف غيره المسيرة.

"القنوط واليأس وفقدان المصداقية مع الحكام والسياسيين هو ما جعل الثوار يصلون لمرحلة قطعية، أنه لا حل للعراق، إلا بحل تلك الرؤوس القابعة في السلطة"، هكذا وصف المحلل السياسي العراقي، عبد الكريم الوزان الأوضاع في بلاده، مؤكدًا أن عشرات الشباب قتلوا منذ اليوم الأول في التظاهرات ولا تزال الأعداد في ارتفاع.

وأكد الوزان، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن المشاهد المتداولة، ستتكر مستقبلًا، لافتًا إلى أن الصيحات الرافضة للحكومة الحالية، أطلقت من قبل، وتنتشر اليوم في كل مكان.

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Nasiriyah which is situated 225 miles southeast of Baghdad; Protesters chanting slurs against political parties and Asaib Ahul Al Haq Iran-backed militias which are using excessive force to suppress new waves of protests...#IraqXXV#العراق_ينتفض #امجد_طه pic.twitter.com/hd5nwZO7aY — Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) October 25, 2019

اتسمت التظاهرات في العراق، منذ يومها الأول بالعنف، فمنذ انطلاقها بدأت أعداد القتلى في الارتفاع والتزايد، وسقط آلاف الجرحى في عدد من المدن العراقية، مثل بغداد، والبصرة، وواسط، وذي قار.

وتشهد ساحة التحرير العراقية في العاصمة بغداد، احتجاجات عنيفة، امتدت لمدن عديدة.

وصدت القوات الأمنية بوابل من القنابل المسيلة للدموع الجمعة آلاف المتظاهرين المحتشدين وسط بغداد، في تصعيد جديد مع استئناف الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي أسفرت مطلع أكتوبر عن مقتل أكثر من 150 شخصًا.

وأشعل المحتجون، اليوم الجمعة، النيران في مقرات أحزب سياسية، منها الحكمة والدعوة وبدر وتيار الإصلاح والنصر والفضيلة، وميليشيا "كتائب سيد الشهداء"، وميليشيا "سرايا الخرساني" ومكتب النائب أشواق الضالمي، ومكتب مفوضية الانتخابات

Asa'ib militia kills protesters in Baghdad and other cities

The government has promised not to use violence against protesters, and to hold accountable those who caused the deaths and injuries of thousands of protesters#العراق_ينتفض#saveIraqipeople pic.twitter.com/0rJdSOk8sV — Sanar Hasan (@HasanSanar) October 25, 2019

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، ارتفاع حصيلة ضحايا التظاهرات التي اندلعت الجمعة، إلى 30 قتيلًا، ومئات الجرحى، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

ويرى عبد الكريم الوزان، إن التظاهرات أو الثورة، وهو ما يجب تسميتها، ظهرت نتائجها من أول يوم، ففي اليوم الأول يرتقي عشرات القتلى، ويصل أعداد الجرحى بالآلاف، و"ما خفي كان أعظم".

وأضاف أن الثورة هذه المرة ستكون جذرية، وهي ثورة كرامة وشعب وسيادة ومصير، وليست ثورة جياع.

وتابع، أن الثورة هي لرفض الوجود الإيراني، وهو الأمر ذاته يتجدد في لبنان، حيث يمثل النفوذ الإيراني حزب الله.

وقال الوزان إن الثورة ماضية وتحقق أغراضها بوقت سريع جدًا، وربما لا تطول كثيرًا، بسبب الوحدة والعنفوان والإرادة.

وكان عضو في المفوضية العليا لحقوق الإنسان أعلن أن عدد المصابين ارتفع إلى 1779مصابا من المتظاهرين والقوات الأمنية، وأغلب الاصابات طلق ناري وغازات مسيلة للدموع وطلق مطاطي.

وذكر" تم حرق وإلحاق الأضرار بـ27 مبنى حكوميا ومقرات حزبية في محافظات الديوانية وميسان وواسط وذي قار والبصرة وبابل".

وأشار إلى "نصب خيام الاعتصام في محافظات بابل وكربلاء المقدسة والنجف".

وقال إن المفوضية تعرب عن أسفها الشديد وحزنها لما آلت اليه التظاهرات من سقوط قتلى ومصابين وحرق الممتلكات العامة والخاصة.

وتابع "إذ تعرب المفوضية عن قلقها الشديد من تفاقم الأمور لمنزلقات خطيرة، فإنها تدعو جميع العقلاء من سياسيين ونخب وعشائر ومواطنين، المحافظة على سلمية التظاهرات وحفظ الأرواح والأمن".

قررت سلطات العراق مساء اليوم الجمعة إعلان فرض حظر التجول في عدد من المحافظات الجنوبية، التي تشهد احتجاجات شعبية كبيرة.

وحسب قناة "السومرية نيوز"، شمل إعلان حظر التجول محافظات الديوانية وبابل والمثنى والبصرة وواسط وذي قار وميسان.

وخوّل القائد العام للقوات المسلحة العراقية عادل عبد المهدي، الجمعة، المحافظين سلطة فرض حظر التجوال في محافظاتهم، سواء جزئيا أو كليا.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن مجلس النواب يخصص جلسته غدا السبت لمناقشة مطالب المتظاهرين وقرارات مجلس الوزراء الإصلاحية.

وقرر مجلس القضاء بالعراق أن "أي اعتداء بالأسلحة النارية على دوائر عسكرية او أمنية يعد جريمة يعاقب عليها القانون بالإعدام".

وشدد أن "أي هدم أو اتلاف أو أضرار عن عمد في مبان أو املاك عامة أو مصالح حكومية يعد من الأفعال الإرهابية".