هل تطيح تظاهرات العراق بحكومة عبد المهدي؟ محلل عراقي يجيب

كتب – محمد عطايا:

منتصف يوم الجمعة، انتشر مقطع فيديو بشكل موسع، لشاب عراقي سقط أرضًا فوق علم بلاده، والدخان يتصاعد من رأسه، بينما يلتف بعض المتظاهرين حوله بلا حول ولا قوة.

قتل الشاب العراقي بقنبلة غاز أطلقتها الشرطة –ربما- لتخترق رأسه، فصمت صياحه المطالب بالحرية، ويكمل الآلاف غيره المسيرة.

"القنوط واليأس وفقدان المصداقية مع الحكام والسياسيين هو ما جعل الثوار يصلون لمرحلة قطعية، أنه لا حل للعراق، إلا بحل تلك الرؤوس القابعة في السلطة"، هكذا وصف المحلل السياسي العراقي، عبد الكريم الوزان الأوضاع في بلاده، مؤكدًا أن عشرات الشباب قتلوا منذ اليوم الأول في التظاهرات ولا تزال الأعداد في ارتفاع.

وأكد الوزان، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن المشاهد المتداولة، ستتكر مستقبلًا، لافتًا إلى أن الصيحات الرافضة للحكومة الحالية، أطلقت من قبل، وتنتشر اليوم في كل مكان.

Breaking; Nasiriyah which is situated 225 miles southeast of Baghdad; Protesters chanting slurs against political parties and Asaib Ahul Al Haq Iran-backed militias which are using excessive force to suppress new waves of protests... #IraqXXV #العراق_ينتفض #امجد_طه pic.twitter.com/hd5nwZO7aY

اتسمت التظاهرات في العراق، منذ يومها الأول بالعنف، فمنذ انطلاقها بدأت أعداد القتلى في الارتفاع والتزايد، وسقط آلاف الجرحى في عدد من المدن العراقية، مثل بغداد، والبصرة، وواسط، وذي قار.

وتشهد ساحة التحرير العراقية في العاصمة بغداد، احتجاجات عنيفة، امتدت لمدن عديدة.

وصدت القوات الأمنية بوابل من القنابل المسيلة للدموع الجمعة آلاف المتظاهرين المحتشدين وسط بغداد، في تصعيد جديد مع استئناف الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي أسفرت مطلع أكتوبر عن مقتل أكثر من 150 شخصًا.

وأشعل المحتجون، اليوم الجمعة، النيران في مقرات أحزب سياسية، منها الحكمة والدعوة وبدر وتيار الإصلاح والنصر والفضيلة، وميليشيا "كتائب سيد الشهداء"، وميليشيا "سرايا الخرساني" ومكتب النائب أشواق الضالمي، ومكتب مفوضية الانتخابات

Asa'ib militia kills protesters in Baghdad and other cities

The government has promised not to use violence against protesters, and to hold accountable those who caused the deaths and injuries of thousands of protesters#العراق_ينتفض#saveIraqipeople pic.twitter.com/0rJdSOk8sV