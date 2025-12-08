السعودية وقطر توقّعان اتفاقية الربط بالقطار الكهربائي

الرياض (د ب أ)

وقعت المملكة العربية السعودية وقطر، اليوم الاثنين، في العاصمة الرياض على اتفاقية الربط بالقطار الكهربائي.

ورحبت السعودية وقطر، في بيان مشترك صدر في ختام زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للمملكة، بتوقيع اتفاقية الربط بالقطار الكهربائي السريع بين البلدين، والذي يربط مدينتي الرياض والدوحة مرورًا بمدينتي الدمام والهفوف شرقي المملكة .

كما رحب الجانبان السعودي والقطري "بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال الزيارة في مجالات النقل السككي، وتشجيع الاستثمار، والأمن الغذائي، والإعلامي، والتعاون في مجال القطاع غير الربحي".

وصادقت قطر على إجراءات اتفاقية الربط السككي مع السعودية ، لتكون جزءًا من مشروع "قطار الخليج الإقليمي" الذي يهدف لربط دول مجلس التعاون بشبكة سكك حديدية واحدة، وسيربط هذا المسار الدوحة بالرياض عبر سلوى، ويتكامل مع شبكات النقل الحالية، ويُتوقع الانتهاء منه بحلول 2030 لتعزيز التكامل الاقتصادي.

ويصل طول مشروع إنشاء خطط السكك الحديدية إلى نحو 2117 كيلومترًا يربط السعودية بدول الخليج الأخرى، ومن المنتظر الانتهاء من المشروع بحلول 2030.

ويساهم استخدام القطار الكهربائي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تقليل انبعاثات الكربون وتحسين الجودة البيئة.