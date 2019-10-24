الداخلية العراقية تصدر توجيهات للمتظاهرين قبل احتجاجات الجمعة

القاهرة - (مصراوي)

أصدرت وزارة الداخلية العراقية، الخميس، توجيهات إلى المتظاهرين الذين ينوون الخروج بتظاهرات حاشدة يوم غد الجمعة، فيما أكدت على ضرورة الحذر من المشبوهين الذين يسعون لحرف مسار التظاهر السلمي وإحداث الفوضى أو التحريض على العنف.

وقال الناطق الرسمي للوزارة العميد خالد المحنا، في بيان نشرته وسائل الإعلام المحلية، إنه "بهدف تمكين القوات الأمنية من القيام بواجباتها في توفير الحماية اللازمة للمواطنين أثناء مشاركتهم في المظاهرات وتنظيمها بالشكل الذي يخدم المصالح العامة والخاصة وبما لا يؤثر على سير الأعمال اليومية للمواطنين وتعطيل الدوام الرسمي لمؤسسات الدولة كافة، تهيب وزارة الداخلية بمواطنينا الكرام ممن ينوون المشاركة في التظاهرات إتباع الوصايا والإرشادات" بحسب ما نشره موقع "السومرية نيوز" العراقي.

وأشار المحنا إلى "ضرورة عدم إعاقة حركة المرور والاقتصار على أماكن التجمع بحيث لاتؤدي الى قطع طرق المشاة والمركبات"، مبيناً أنه "يحظر أثناء المشاركة في التظاهرات حمل أي نوع من السلاح الناري، وأية أشياء حادة وأي شئ يمكن رميه بنية إلحاق الأذى بالغير بما في ذلك الحجارة، وأية أشياء يمكن استخدامها في الضرب (كالمضربة الخشبية والهراوات والعصى)، فضلاً عن الخوذة والأقنعة أو أية أشياء تستخدم لتغطية الوجه".

ودعا إلى "عدم الاعتداء على المصالح والمؤسسات والدوائر العامة والخاصة"، مؤكداً "ضرورة الحذر من المشبوهين الذين يسعون لحرف مسار التظاهر السلمي وإحداث الفوضى أو التحريض على العنف والتدمير والحرق والاعتداء على الاخرين".

وأهاب المحنا، بالمواطنين "الالتزام بهذه الوصايا والتعليمات والتعاون مع الأجهزة الأمنية لضمان سلمية التظاهر وتمكين قوات حفظ النظام من حماية التظاهرات وتأمين حقوق المواطنين في حرية التجمع والتعبير عن أرائهم والمطالبة بحقوقهم في سلوك متحضر ومتقيد بحقوق وواجبات المواطنة".

ومن المتوقع ان تخرج تظاهرات شعبية حاشدة في بغداد وعدد من المحافظات يوم غد الجمعة، للمطالبة بإجراء إصلاحات حكومية والقضاء على الفساد والقضاء على البطالة من خلال توفير فرص العمل.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الخميس، حالة الإنذار القصوى استعدادا لتظاهرات الجمعة، وحماية المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة.

وذكرت وزارة الداخلية العراقية أن "رئيس الوزراء ووزير الداخلية وجها القوات الأمنية بالتعامل المسؤول مع المتظاهرين وفق مبادئ حقوق الانسان والالتزام بالتوجيهات لحماية التظاهر السلمي"، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وتأتي تظاهرات الجمعة المُرتقبة بعد 3 أيام من تقرير حكومي أكد مقتل 157 شخصاً معظمهم في بغداد، خلال أسبوع من الاحتجاجات المطلبية، فيما ندد سياسيون بنتائج الإعلان الرسمي عن عنف الاحتجاجات.

وأقر التقرير بـ"الاستخدام المفرط للقوة" من قبل قوات الأمن، لكن السلطات لم تكشف هوية القناصة الذين استهدفوا المتظاهرين.

ومن المقرر أن يوجه رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، خطابًا إلى الشعب العراقي، في وقت لاحق، يتضمن عدة نقاط تتعلق بالأوضاع الراهنة للبلاد.

ووفق ما نقلت وكالة فرانس برس، سيتحدث وكيل المرجعية في خطبة صلاة الجمعة قبيل بدء التظاهرات الجديدة المرتقبة غدا. ويعتبر رأي المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني مؤشرا إلى مدى التعبئة، ويُنظر إليه بوصفه صانع أو منهي عهد الحكومات.