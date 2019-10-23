بوتين: المنتدى الروسي الأفريقي حدث مهام لم يتكرر

سوتشي – (أ ش أ):

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المنتدى الروسي الافريقي حدث مهم لم يتكرر في السابق، لافتا إلى أن العلاقات الروسية الافريقية تحسنت كثيرا في السنوات الماضية وحققت نجاحات كبيرة.

وقال الرئيس الروسي - خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى (أفريقيا - روسيا) بسوتشى اليوم الأربعاء - لم يسبق لمثل هذا الحدث المهم مثيل في تاريخ العلاقات الروسية الأفريقية، حيث يجتمع فيه ممثلو المؤسسات الحكومية ودوائر الأعمال والخبراء من بلداننا لمناقشة الوضع الراهن وآفاق التعاون، بالإضافة إلى العديد من المسائل الملحة للاقتصاد العالمي .

وأضاف "اليوم الدول الافريقية في طريقها الثابت نحو التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والتقنية وتلعب دورا مهما في الشؤون الدولية، كما يجري إنشاء عمليات تكامل متبادل المنفعة في إطار الاتحاد الأفريقي، وقد قمنا بإعداد كبير ولمدة طويلة لتحديد الاتجاهات للعمل المشترك" .

وأوضح بوتين أن العلاقات الروسية الافريقية ودية وموثوقة وسجلت تحسنا ملموسا في السنوات الأخيرة مع الدول الإفريقية على المستوى الثنائي في أشكال متعددة وكان من الممكن الحفاظ فقط على تجربة التعاون المثمر المتراكمة في الماضي ولكنه تم تحقيق نجاحات كبيرة جديدة ، وهذا يرجع إلى أن أفريقيا أصبحت من المناطق الواعدة للنمو الاقتصادي العالمي .

وأضاف أنه يجري تطوير مشاريع مشتركة في مجالات الصناعة الاستخراجية والزراعة، حيث تدخل روسيا ضمن العشر دول الأوائل للمستوردين من أفريقيا، وتصدر المنتجات الزراعية أكثر مما تصدر الأسلحة، وعلينا أن نضاعف التبادل التجاري بين دولنا خلال ال5 أعوام القادمة

وتابع "حجم التجارة وتدفقات الاستثمار إيجابية للغاية، ويتم تطوير مشاريع مشتركة في مجالات الصناعة أكثر من 20 مليار دولار"، لافتا إلى أن هناك شركاء جيدون في أفريقيا، ولكن أرقام التعاون مازالت منخفضة.

وأكد بوتين أن الشركات الروسية جاهزة لتزويد شركائها الأفارقة بما تملكه من إنجازات علمية وتكنولوجية، مشيرا إلى أن روسيا تؤيد عمل اللجان الخاصة الاقتصادية، كما سيتم عقد اتفاقات كثيرة غدا، بين روسيا والدول الأفريقية.

وعول بوتين على أن يتم تحديد اتجاهات وأشكال التعاون الجديدة وطرح المبادرات المشتركة الواعدة التي سترفع التعاون الحالي بين روسيا وإفريقيا من خلال هذا المنتدي الاقتصادي.

وأردف بوتين قائلا "إن هناك مؤسسة قمنا بإنشائها من خلال الغرف التجارية لتساعد على الاستثمار في دول أفريقيا ، كما أن هناك شركات كثيرة تعمل بين روسيا وإفريقيا، وسنقوم بتأييدها مثل روس نفط وإ يروس، لتسهم في رفع التقنيات التكنولوجية، كما تساعد شركة روس آتوم في بناء أكثر من مفاعل في أفريقيا لإنتاج الطاقة وخاصة المشروع الذي نقوم به في مصر، والشركات الروسية التي تعمل في المنطقة الصناعية ونبينها بالتعاون مع مصر، والتي بلغ عددها حاليا 23 شركة ولكنها ستصل في المستقبل إلى عدد أكبر.