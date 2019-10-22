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    باكستان ترحب برغبة مصر في الاستثمار لديها بمليار دولار

    06:21 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
    باكستان ترحب برغبة مصر في الاستثمار لديها بمليار دولار

    علم باكستان

    إسلام آباد - (أ ش أ):

    رحب رئيس هيئة الاستثمار الباكستانية زبير جيلاني بالرغبة التي أبدتها الشركات المصرية في الاستثمار بقيمة مليار دولار أمريكي في مختلف القطاعات في البلاد، قائلًا : "إن الاستثمار من جانب مصر سيسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين".

    وأعرب جيلاني - في تصريحاته التي أوردتها وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - عن تفاؤله بأن الاستثمار المصري سيسهم في خلق فرص عمل في البلاد..مؤكدا أنه سيتم عقد سلسلة من الاجتماعات بين مسئولي هيئة الاستثمار الباكستانية والمندوبين المصريين لبحث مختلف إمكانات الاستثمار في باكستان.

    وأشار إلى أن الشركات المصرية ترغب في الاستثمار في مجالات الإسكان والغذاء والثروة الحيوانية والزراعة..مُشددًا على توفير الحكومة الباكستانية كافة التسهيلات للمستثمرين المصريين.

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    باكستان زبير جيلاني العلاقات التجارية الحكومة الباكستانية

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