الأسد لجيشه من إدلب: "الحرب ليست أصعب من خسارة الوطن"

كتبت- رنا أسامة:

أشاد الرئيس السوري بشار الأسد بقوات جيشه، وذلك خلال تفقّده الخطوط الأمامية بريف إدلب الجنوبي، قائلًا: "كل مواطن سوري يفخر بكم.. وكل إنسان شريف يتشرف بأن يشد على أيديكم".

وتابع : "أتوجه بالتحية عبركم إلى أهاليكم لأنهم هم الأبطال الحقيقيون الذين أسسوا لهذه الانتصارات.. ففي المعركة لا حل وسط إما الخيانة أو الوطنية.. وأهلكم اتخذوا خيارهم منذ البداية".

وأضاف "خضتم معارك كبيرة خلال هذه السنوات.. ولكن كل هذه الحرب ليست أصعب من أن نخسر الوطن أو أن نخسر ثقة أناس موجودين أمامنا الآن ينتظرون دخول الجيش.. كل هذه الحرب ليست أصعب من ألا نكون قادرين على الإجابة على سؤال أم أو أب أو زوجة أو أخت أو أخ عن أولادهم المفقودين هناك".

جاء ذلك في أول زيارة يُجريها الرئيس بشار الأسد إلى بلدة الهبيط الواقعة جنوب غرب مدينة خان شيخون، منذ اندلاع الأزمة في سوريا منتصف عام 2011.

وأكّد الأسد خلال الزيارة أن كافة المناطق في سوريا تحمل نفس الأهمية لكن ما يحكم الأولويات هو الوضع العسكري على الأرض، مُعتبرًا أن "معركة إدلب" هي الأساس لحسم الفوضى والإرهاب في كافة أنحاء سوريا.