مسئول بالجامعة العربية: الجامعة تبحث تفعيل مبادئ الحوكمة في مجال المياه

القاهرة - (أ ش أ):

قال جمال جاب الله، ممثل جامعة الدول العربية في فعاليات "أسبوع القاهرة الثاني للمياه" أن الجامعة العربية تعتبر أن قضية المياه قضية إقليمية، مؤكدًا أن موضوع الحوكمة من المواضيع التي تستغرق مناقشات طويلة.

وأضاف جاب الله أن التمويل هو الأساس في صلب تحقيق الأهداف، مؤكدًا أن الجامعة تبحث مع الشركاء دعم القدرات وتفعيل مبادئ الحوكمة، حيث اعتمدت القمة العربية برنامج الغذاء العربي حتي ٢٠٥٠.

جاء ذلك خلال جلسة حوكمة المياه، والتي تعقد في إطار فعاليات أسبوع القاهرة الثاني للمياه، والذي يعقد خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٤ أكتوبر الحالي.

وأوضح جاب الله أن الجامعة العربية عملت كثيرا في التعامل مع قضية ندرة المياه، مما يجعل دور القطاع الخاص مهما، لافتا إلى أنه بالشراكة مع الاتحاد الأفريقي تم إنشاء الصندوق العربي الأفريقي وإقامة المؤتمر القادم حوله بالسعودية.

وأشار إلى أهمية مواجهة التحديات المائية ، متمنيا إصدار توصيات من أجل مواجهة حقيقية لهذه التحديات والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والاتحاد من أجل المتوسط ، مؤكدا أن كل إقليم له خططه الاستراتيجية في التعامل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ودعا الدول العربية للمشاركة في مؤتمر الاتحاد العربي الأفريقي حتى تتحقق الأهداف التي نصبو إليها ، وإيجاد سبل للتمويل لمواجهة التحديات وإعمار البلدان.

ويعقد أسبوع القاهرة للمياه هذا العام تحت عنوان "الاستجابة لندرة المياه"، بما يعكس أهمية الموضوع للمجتمعات العربية والإقليمية، حيث يتم مناقشة موضوع الأسبوع من خلال 5 محاور تتعلق بندرة المياه، وتشمل الحد من أثار التغيرات المناخية واستراتيجيات التكيف، فضلا عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل ندرة المياه، إلى جانب استخدام الموارد المائية غير التقليدية في ظل ظروف ندرة المياه، والأبحاث والابتكارات التي تم التوصل إليها في مواجهة الندرة المائية، بالإضافة إلى تعزيز آليات التعاون في قطاع المياه، ويضم كل محور العديد من الموضوعات المتنوعة.