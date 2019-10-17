قائد "قسد" يعلن قبول وقف إطلاق النار في سوريا

دمشق - (د ب ا):

أعلن الجنرال مظلوم عبدي القائد العسكري لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" قبول وقف اطلاق النار الذى تم التوصل إليه بين تركيا والولايات المتحدة اليوم.

وأكد عبدي، في تصريح لقناة "روناهي" الكردية قبول "قسد" اتفاق وقف اطلاق النار الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وتركيا، لمدة 120 ساعة في شمال سوريا اليوم الخميس.

وقال عبدي أننا " سنقدم كل ما يلزم لإنجاح اتفاق وقف إطلاق النار، في المنطقة الممتدة بين رأس العين وتل أبيض، و يتضمن عودة النازحين إلى منازلهم ولا يتضمن تغيير ديموغرافية المنطقة".

ووصف عبدي " اتفاق وقف إطلاق بـأنه ثمرة لمقاومة قسد للعدوان التركي، وأنه فرض على تركيا نتيجة للضغوط الدولية الكبيرة، هذا الاتفاق مبدئي وسيضمن وقف الاحتلال التركي للمنطقة"

ودعا القائد العام لقسد القوى السياسية الكردية "إلى حل الخلافات البينية في هذه المرحلة".

وعقد نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، الخميس، مباحثات مع الرئيس التركي أردوغان، في محاولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار ووقف الهجوم التركي على شمال سوريا، الذي استمر لحوالي 80 دقيقة، بحضور وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، ونظيره التركي تشاويش أوغلو، وعدد من المسؤولين الأتراك، بحسب ما نشرته "العربية".

وأسفر الاجتماع عن تعليق إطلاق النار في شمال شرق سوريا، والبدء في تنفيذ منطقة عازلة على الحدود السورية التركية خلال 120 ساعة من الاتفاق، وتسليم الأكراد لأسلحتهم الثقيلة للجيش التركي.