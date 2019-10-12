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    السعودية تسمح لحاملي هذه التأشيرات الحصول على فيزا السياحة

    11:20 ص السبت 12 أكتوبر 2019
    السعودية تسمح لحاملي هذه التأشيرات الحصول على فيزا السياحة

    السعودية

    القاهرة – (مصراوي):

    كشفت لائحة الزيارة لغرض السياحة في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، أن التأشيرات التي ستمنح للسائحين عند الوصول أو التأشيرات الإلكترونية، لن تقتصر على حاملي جنسية 49 دولة فقط.

    ووفقا لما نشره موقع صحيفة "عكاظ" فقد تضمنت اللائحة حاملي جنسيات الدول الأخرى "غير المشمولة بالقرار"، عند حملهم تأشيرات سياحية أو تجارية صادرة من " أمريكا، بريطانيا، أو الدول المانحة لتأشيرة الشنجن".

    وكشفت اللائحة أن حاملي جنسيات الدول غير المشمولة بالقائمة غير الحاصلين على التأشيرات من "أمريكا، وأوروبا، وبريطانيا"، بإمكانهم أيضًا دخول المملكة من خلال التواصل مع ممثليات المملكة في الخارج.

    السعودية فيزا السياحة التأشيرات الإلكترونية

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