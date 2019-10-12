  • عاجل:الأمم المتحدة: نزوح 100 ألف شخص فروا من العدوان التركي على شمال سوريا (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    العدوان التركي طلعت زكريا تعيينات المعلمين سد النهضة أسعار الذهب تخفيض أسعار البنزين أسعار الفائدة عزل ترامب الطقس نصر أكتوبر

    ​ كازاخستان: خطط لعقد قمة "أستانا" بشأن الملف السوري نهاية أكتوبر الجاري

    08:51 ص السبت 12 أكتوبر 2019
    ​ كازاخستان: خطط لعقد قمة "أستانا" بشأن الملف السوري نهاية أكتوبر الجاري

    قمة أستانا - أرشيفية

    موسكو - (أ ش أ):

    أعلنت وزارة خارجية كازاخستان، اليوم السبت، أنه يُجري النظر في مسألة عقد قمة جديدة لثلاثي أستانا (روسيا وتركيا وإيران) في نهاية الشهر الجاري، وقد يتم عقدها في الشهر القادم.

    ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن وزير الخارجية الكازاخي مختار تلاوبردي قوله: "نحافظ على هذه الخطط، نخطط لعقد القمة في نهاية أكتوبر، ولا أعلم الآن، قد يتم تأجيلها".

    وفي وقت سابق أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، عن التشكيل النهائي للجنة الدستورية الخاصة بسوريا، وقد تم اتخاذ قرار إنشاء هذه الهيئة في شهر يناير العام الماضي في سوتشي خلال مؤتمر الحوار الوطني السوري.

    هذا المحتوى من

    Asha
    قمة أستانا سوريا روسيا إيران تركيا العدوان التركي كازاخستان
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان