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    أول تعليق لـ"البنتاجون" بشأن الهجوم التركي على قواتها بسوريا

    03:44 ص السبت 12 أكتوبر 2019
    أول تعليق لـ"البنتاجون" بشأن الهجوم التركي على قواتها بسوريا

    البنتاجون

    باريس - (د ب أ):

    قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) مساء الجمعة إن قوات أمريكية بالقرب من مدينة كوباني السوريا تعرضت لإطلاق نار من جانب المدفعية التركية.

    وأوضح البنتاجون أن "كل القوات الأمريكية بخير ولا توجد أي إصابات بين صفوفهم" لكنه أكد أن الحادث وقع "في منطقة يعرف الأتراك أن بها قوات أمريكية".

    وذكرت وكالة أنباء (بلومبرج) أن وزارة الدفاع الأمريكية أضافت في البيان أن الانفجار وقع على مسافة قريبة خارج "منطقة الآلية الأمنية".

    ولم يقدم البيان مزيدا من التفاصيل، إلا أنه ختم بالقول إن "الولايات المتحدة تطالب تركيا بتجنب الأعمال التي يمكن أن تتسبب في القيام بعمل دفاعي فوري".

    يذكر أن مدينة كوباني كانت مسرحا لمعركة مطولة أسفرت عن هزيمة تنظيم داعش على أيدي القوات الكردية المدعومة من سلاح الجو الأمريكي.

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