​ترامب يشن هجوما لاذعا ضد بايدن وخصومه السياسيين في حشد انتخابي

واشنطن - (أ ش أ):

شن الرئيس الأمريكي هجوما لاذعا على كل من نائب رئيس الأمريكي السابق جو بايدن ونجله هانتر بشأن "صفقاتهما في أوكرانيا"، وذلك في حشد انتخابي بولاية (مينسوتا) الأمريكية .

وأشار ترامب ـ في خطابه أمام الآلاف من أنصاره ومعارضيه في اللقاء بوسط مدينة مينيابوليس بالولاية ـ إلى تقرير صحفي ذكر أن الشخص مبلغ المعلومات الخاصة بقضية أوكرانيا والتي اعتمد عليها الديمقراطيون في تحقيقهم لتوجيه اللوم لترامب ، إنما هو شخص يعمل لصالح بايدن.

وكان مارك زيد ، محامي المبلغ عن المعلومة ، أقر بأن موكله له صلات ببعض المتنافسين في الانتخابات الرئاسية من كلا الحزبين.

وسخر ترامب من المساعي المحمومة لحملة بايدن الانتخابية لدى وسائل الإعلام والصحف وشبكات التواصل الاجتماعي حتى لا تقوم بتغطية ما وصفه بنظريات المؤامرة حول " فساد بايدن".

وقال ترامب " لقد حققت عائلة بايدن ثراء كبيرا ، بينما سلبت أمريكا ، ولقد باع " الناعس " بايدن ـ وهي صفة يستخدمها دائما ـ ورفاقه أمريكا.

وأعرب ترامب عن فخره بالوضع الحالي لاقتصاد بلاده مؤكدا على أن أمريكا سوف تنتصر في حربها التجارية مع الصين.

ويعتبر هذا اللقاء الانتخابي هو الأول لترامب منذ أن بدأ الديمقراطيون بمجلس النواب بالكونجرس تحقيقهم حول اتصال ترامب بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في أواخر شهر يوليو الماضي والذي أثار جدلا واسعا.

وجاء هذا الحشد الانتخابي في ولاية مينيسوتا التي فاز فيها ترامب في انتخابات 2016 إلا أنه جاء في مدينة مينيابوليس بالولاية وهي مدينة معارضة لترامب والتي تنتمي إليها النائبة الديمقراطية إلهان عمر حيث وصفها ترامب بأنها "اشتراكية تكره أمريكا" وبأنها "عار" على البلاد.

وأفادت مصادر محلية بالمدينة بأن العشرات من مؤيدي ترامب ومعارضيه اصطفوا قبل ساعات طويلة من قدوم ترامب مساء الخميس للحضور في الحشد الانتخابي في ساحة " تارجت سنتر" بوسط المدينة، حيث ذكر ترامب أن المشاركين في موقع اللقاء يزيدون على 20 ألفا وهناك مثلهم بخارج الساحة من بين 100 ألف أبدوا رغبتهم في الحضور عبر الانترنت.

وردد إريك نجل ترامب، ووراءه مؤيدو الرئيس الأمريكي، شعارات ساخرة مستهدفة بايدن ونجله، لكن ترامب علق على ذلك بقوله "لا داعي لذلك" فسوف يخسر بايدن معركته لدخول البيت الأبيض.