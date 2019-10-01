ماذا نعرف عن قطار الحرمين الذي حوّلته النيران إلى ركام؟

كتبت- رنا أسامة:

تحوّلت محطة قطار الحرمين بحي السليمانية في مدينة جدة السعودية إلى رُكام من الرماد، بعد أن التهمت النيران محتويات الطابق الثاني وسقف المبنى، إثر حريق اندلع منتصف يوم الأحد واستمر حتى الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين، مُسفرًا عن إصابة 5 أشخاص دون تسجيل خسائر في الأرواح.

وتمكّن الدفاع المدني السعودي بمحافظة جدة من السيطرة على الحريق بمشاركة 92 آلية. وصدرت أوامر بتشكيل عدة لجان تشارك فيها إمارة مكة المكرمة ووزارتيّ الداخلي والنقل للتحقيق في أسباب الحريق، على أن تُرفع النتائج للملك سلمان بن عبدالعزيز للاطلاع عليها والأمر بما يراه مناسبًا.

تزامن تدشين مشروع قطار الحرمين السريع مع اليوم الوطني السعودي في 25 سبتمبر العام الماضي. ويُعد أحد العناصر الهامة في برنامج توسعة شبكة الخطوط الحديدية في المملكة وأحد أضخم مشاريع النقل في الشرق الأوسط، كما ذكرت صحيفة "سبق" السعودية.

يهدف المشروع إلى مواجهة تنامي عدد الحُجّاج والمعتمرين من الخارج والداخل، وتخفيف الضغط والزحام على الطرق بين مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظة جدة، وتوفير الراحة والأمان والسرعة، وتقليل التلوث الناتج عن عوادم السيارات.

جرى تمويله وتنفيذه باعتباره "مشروع حكومي" من قِبل صندوق الاستثمارات العامة، بحسب الموقع الالكتروني الرسمي لهيئة السكك الحديدية السعودية.

تم تصميمه على أساس أن تكون محطات مكة المكرمة والمدينة المنورة ومطار الملك عبدالعزيز الدولي محطات طرفية على نهايات أطراف المسار، ومحطتيّ جدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ محطتيّ عبور.

يربط بين منطقتيّ مكة المكرمة والمدينة المنورة مرورًا بمحافظة جدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادي، بخط حديدي يعمل بالكهرباء طوله 450 كيلومترًا، في مسافة تصل إلى 120 دقيقة فقط، وبطاقة استيعابية تبلغ 60 مليون مسافر سنويًّا، وسرعة تشغيلية تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة، وتكلفة إجمالية تصل إلى 63 مليار ريال سعودي.

يضم أسرع قطار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتكون من 35 قطارًا، وكل قطار يحتوي على 13 عربة، وتبلغ سعة كل قطار 417 مقعدًا. يتسع القطار الواحد من قطارات الحرمين إلى 417 راكبًا للرحلة الواحدة.

له 5 محطات: محطتان في مكة والمدينة، ومحطة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومحطة في حي السليمانية بمحافظة جدة، وأخرى في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة تم افتتاحها في 24 سبتمبر الماضي.

وتحتوي المحطات على جميع المرافق والخدمات اللازمة لاستيعاب وإدارة الأعداد الكبيرة من المسافرين وجميع وسائل الراحة والرفاهية، بما في ذلك صالة للقدوم وأخرى للمغادرة، صالات لكبار الشخصيات، مسجد، مركز للدفاع المدني، مهبط للطائرات المروحية، أرصفة لوقوف القطارات وانتظار الركاب، مواقف السيارات بالإضافة إلى الكوفيهات والمطاعم والأسواق.

في 11 أكتوبر 2018، انطلقت أولى رحلاته التجارية الرسمية من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، مرورًا بمحطتيّ مدينة جدة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ.

وفي أغسطس الماضي، نقل القطار أكثر من 170 حاجًا وحاجة من مختلف الجنسيات، من المدينة المنورة إلى محطة الرصيفة بمكة المكرمة.