برنامج الأغذية العالمي يدعم العراق في تطوير نظام "البطاقة التموينية"

كتب – مصراوي:

أطلق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة وحكومة العراق، مبادرة تحويل البطاقة التموينية للنظام الرقمي، تصل المرحلة الأولى منه إلى ما يقرب من 1.3 مليون شخص في بغداد، ودهوك والمناطق المحيطة بهما.

وفي بيان نشره البرنامج اليوم الاربعاء، أكد أن نظام التوزيع العام "البطاقة التموينية"، يعد أكبر شبكة أمان اجتماعي في العراق، حيث يوفر المستحقات الغذائية لجميع السكان تقريبًا ويخدم 39 مليون شخص.

ويقدم برنامج الأغذية العالمي الدعم الفني للحكومة التي تعتزم استخدام تكنولوجيا تحديد الهوية، ووضع قاعدة رقمية تشمل بيانات المواطنين من أجل تقليل وقت المعاملات وتقديم خدمة أفضل لهم، وتحقيق أعلى قدر من الاستفادة من الموارد الحكومية.

وقالت سالي هايدوك، المدير القُطري وممثل برنامج الأغذية العالمي في العراق: "إن هذه المبادرة تضمن الاستخدام الأمثل للموارد الحكومية، كما تضمن حصول كل مواطن مستهدف على مستحقاته بكفاءة وفاعلية." وأضافت: "نحن نستخدم ما يوفره عصر التقنيات التكنولوجية الذي نعيش فيه من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين العراقيين من خلال شبكة الأمان الاجتماعي الرئيسية".

وبدعم من برنامج الأغذية العالمي، ستنتقل الحكومة إلى نظام رقمي حيث يتم تشفير بيانات المواطنين بأمان وتخزينها وتعزيز أمن البيانات الشخصية وتحديد الهوية باستخدام بصمات الأصابع أو مسح قزحية العين.

وبحسب البيان، سيسمح ذلك للحكومة بتحديد وإزالة السجلات المكررة وكذلك إجراء تحقق من الهوية باستخدام التكنولوجيا البيومترية عند توزيع المواد الغذائية. يحل النظام الجديد محل النظام القائم على الأوراق في جمع وتسجيل وحفظ البيانات.

ويصمم برنامج الأغذية العالمي أيضًا تطبيقًا للهواتف الذكية يحمل اسم، myPDS، يمكن للناس استخدامه للحصول على استحقاقاتهم إلى جانب استخدامه لتحديث بيانات أسرهم – مثل الزواج أو الميلاد أو الوفاة – من خلال الهواتف الذكية الشخصية.

وقال وزير التجارة العراقي، محمد هاشم العاني في حفل إطلاق المبادرة: "تسعى الوزارة لتحديث البيانات ومشاركة المواطن في عملية التحديث بعد وضع الحلول التكنولوجية التي تلبي احتياجات الناس".

يشارك البرنامج وزارة التجارة العراقية في المبادرة. ويعد تحديث نظام التوزيع العام (البطاقة التموينية) إحدى أولويات استراتيجية الحد من الفقر فـــي الـــعـــراق (2018 - 2022). يعود تاريخ شراكة البرنامج مع وزارة التجارة العراقية إلى أوائل التسعينيات عندما أنشأ برنامج الأغذية العالمي قاعدة البيانات الأولى لنظام التوزيع العام.