المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان: السبيل الوحيد لإنهاء النزاع هو الجلوس حول الطاولة

واشنطن - (أ ش أ):

أكد المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد أن السبيل الوحيد لإنهاء النزاع هو أن يجلس كل الأطراف حول الطاولة.

وشدد زلماي خليل زاد، طبقا لبيان لوزارة الخارجية الأمريكية، على ضرورة التوصل إلى اتفاق على المستقبل السياسي لأفغانستان باحترام وقبول متبادلين.

وأعلنت الخارجية الأمريكية في بيانها، التي أوردته قناة الحرة اليوم (الأربعاء)، أن زاد سيبدأ جولة آسيوية يجري خلالها محادثات ترمي إلى إحلال السلام بعد 17 عاما من الحرب، مشيرة إلى أنه سيجري محادثات مع مسؤولين في الحكومة الأفغانية وأطراف آخرين معنيين.

واستضافت دولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة المملكة العربية السعودية وحضور دولة باكستان، مؤتمرا للمصالحة الأفغانية بين حركة طالبان والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الأفغانية، وإعادة الأمن والاستقرار لأفغانستان.