جوتيريس يطالب بنشر 75 مراقبا في الحديدة اليمنية لمدة ستة أشهر

نيويورك - (أ ش أ):

كشف أنطونيو جوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة أنه طلب من مجلس الأمن الموافقة على نشر ما يصل إلى 75 مراقبا في مدينة وميناء الحديدة في اليمن لمدة ستة أشهر ، لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة نشر قوات طرفي الحرب .

وذكرت قناة "سكاي نيوز" بالعربية الليلة أنه سيكون على مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة اتخاذ إجراء بشأن طلب جوتيريس بحلول 20 يناير الجاري تقريبا ، والذي ينتهي فيه تفويض مدته 30 يوما لفريق مراقبة مبدئي قاده الجنرال الهولندي باتريك كمارت .

ولم يتضح حتى الآن عدد أفراد فريق المراقبة الموجود حاليا في الحديدة ، فيما قالت الأمم المتحدة إن أفراد الفريق غير مسلحين ولا يرتدون زيا موحدا.

وفي نهاية الشهر الماضي، طلب مجلس الأمن من جوتيريس التوصية بفريق مراقبة آخر أكبر عددا ، وقال دبلوماسيون إن مشروع القرار بالموافقة على مقترح جوتيريس لم تقدمه إلى المجلس حتى الآن أي من الدول الأعضاء.