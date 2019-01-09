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    جوتيريس يطالب بنشر 75 مراقبا في الحديدة اليمنية لمدة ستة أشهر

    02:39 ص الأربعاء 09 يناير 2019
    جوتيريس يطالب بنشر 75 مراقبا في الحديدة اليمنية لمدة ستة أشهر

    أنطونيو جوتيريس

    نيويورك - (أ ش أ):

    كشف أنطونيو جوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة أنه طلب من مجلس الأمن الموافقة على نشر ما يصل إلى 75 مراقبا في مدينة وميناء الحديدة في اليمن لمدة ستة أشهر ، لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة نشر قوات طرفي الحرب .

    وذكرت قناة "سكاي نيوز" بالعربية الليلة أنه سيكون على مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة اتخاذ إجراء بشأن طلب جوتيريس بحلول 20 يناير الجاري تقريبا ، والذي ينتهي فيه تفويض مدته 30 يوما لفريق مراقبة مبدئي قاده الجنرال الهولندي باتريك كمارت .

    ولم يتضح حتى الآن عدد أفراد فريق المراقبة الموجود حاليا في الحديدة ، فيما قالت الأمم المتحدة إن أفراد الفريق غير مسلحين ولا يرتدون زيا موحدا.

    وفي نهاية الشهر الماضي، طلب مجلس الأمن من جوتيريس التوصية بفريق مراقبة آخر أكبر عددا ، وقال دبلوماسيون إن مشروع القرار بالموافقة على مقترح جوتيريس لم تقدمه إلى المجلس حتى الآن أي من الدول الأعضاء.

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