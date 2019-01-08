المرصد: داعش يشن هجمات مضادة ضد "قسد" شرقي سوريا

بيروت (د ب أ)

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض ومسؤول كردي، أن مسلحين في آخر جيب تحت سيطرة تنظيم داعش شرقي سوريا، شنوا سلسلة من الهجمات المضادة ضد مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مستخدمين الخلايا النائمة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، إن عاصفة ترابية في الجزء الشرقي من ريف دير الزور ساعدت المسلحين في شن عدة هجمات ضد قوات قسد منذ أول أمس الأحد.

وذكر المرصد أن الهجمات استمرت حتى وقت متأخر من ليلة أمس الاثنين، وأسفرت عن 23 من مقاتلي قسد، وإصابة 30 آخرون.

وقال ريدور الخليل، مسؤول في قوات قسد لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "من الطبيعي أن يستغل الإرهابيون الأحوال الجوية السيئة لشن هجمات باستخدام خلاياهم النائمة ضد قواتنا في منطقة الفرات الشرقية".

ولم يؤكد الخليل عدد القتلى، مشيرا إلى أن الرؤية السيئة خلال العاصفة منعت "طائرات حلفائنا من القيام بطلعات استطلاعية فوق المنطقة" منذ يوم الأحد.

وأضاف الخليل أن جميع التهديدات من قبل الحكومة التركية ضد الأكراد السوريين شمالي سوريا "تعطي دفعة أخلاقية كبيرة للإرهابيين لشن هجمات ضد قواتنا".