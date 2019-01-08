تطورات في قضية السعودية الهاربة إلى تايلاند: الأب يطلب لقاء ابنته

كتبت - رنا أسامة:

قال رئيس شرطة الهجرة التايلاندي، سوراكات هاكبارن، إن مسؤولي السفارة السعودية أخبروه خلال لقائه معهم، الثلاثاء، أنهم "راضون" عن تعامل السلطات التايلاندية مع قضية الفتاة السعودية الهاربة إلى تايلاند، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

وأوضح هاكبارن أن "المسؤولين السعوديين أخبروه أن المملكة لا علاقة لها بقضية رهف محمد القنون ذات الـ18 عامًا ولا تُطالب بعودتها"، مؤكّدين أن الجدل حول قضيتها "مسألة عائلية بحتة".

وفي الوقت ذاته، قال هاكبارن إن والد رهف وصل إلى بانكوك، الثلاثاء، ويرغب في لقاء ابنته، وفق رويترز.

لكن المسؤول التايلاندي قال إنه يتعيّن على والد رهف وشقيقها الانتظار لمعرفة إن كانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ستسمح لهما بلقائها أم لا.

وقال سوراتشات لصحفيين "يريد الأب والشقيق لقاء رهف والحديث معها لكن يتعين على الأمم المتحدة أن توافق على ذلك".

بالتوازي، أعلنت المفوضية السامية للاجئين، الثلاثاء، أنها تدرس قضية الفتاة السعودية الهاربة بعدما فرت إلى تايلاند وقالت إنها تخشى أن تقتلها عائلتها إذا تم ترحيلها إلى السعودية.

وحث مشرعون وناشطون في استراليا وبريطانيا الحكومة في البلدين على منح القنون حق اللجوء بعدما سمحت لها تايلاند بدخول البلاد "بشكل مؤقت" في وقت متأخر أمس الاثنين، بعد نحو 48 ساعة قضتها في مطار بانكوك في ظل التهديد بترحيلها.

وتقيم رهف في غرفة بفندق في بانكوك بينما تدرس مفوضية شؤون اللاجئين طلب اللجوء الذي تقدمت به قبل أن يتاح لها تقديم طلب اللجوء لبلد ثالث.

وغادرت القنون، أمس الاثنين، برفقة أفراد من المفوضيّة من الباب الخلفي لفندق بانكوك، لتجنب وسائل الإعلام التي كانت تنتظرها في الخارج. جاء ذلك بعد أن اجتمعت رهف مع ضباط الهجرة والجوازات التايلانديين ومُمثّلي المفوضية، حسبما قال المسؤول التايلاندي للشبكة الأمريكية.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن رئيس شرطة الهجرة في تايلاند، سوراكاتي هاكبارن، قوله "سنؤمّن لها مكانا آمنًا لتبقى فيه تحت رعاية المفوضية".

وأوضح هاكبارن أن المفوضية ستُقيّم قضية الفتاة السعودية التي تطلب اللجوء إلى أستراليا، مُشيرًا إلى أن الأمر سيستغرق معها 5 إلى 7 على أقل تقدير.

ومن المقرر أن يحاور ممثلون عن المفوضية السامية رهف، اليوم الثلاثاء، بعدما التقوا بها أمس الاثنين.

ونقلت رويترز عن بيان ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تايلاند، جوزيبي دي فينسنتيس، قولها ”قد يستغرق الأمر أياما لدراسة الحالة وتحديد الخطوات المقبلة“.

وأضاف "نحن ممتنون بشدة لأن السلطات التايلاندية لم ترحل القنون رغما عنها ووفرت لها الحماية".

وانتشرت قضية رهف القنون على مواقع التواصل الاجتماعي وحظيت بدعم من أنحاء العالم وهو ما أقنع السلطات التايلاندية بالعدول عن ترحيلها إلى السعودية.

ونفت السفارة السعودية في تايلاند تقارير ذكرت أن الرياض طلبت تسليم الشابة.

وكتبت السفارة على تويتر "لم تطلب المملكة العربية السعودية تسليمها. السفارة تعتبر هذه القضية شأنا عائليا".

وقال رئيس مصلحة الهجرة التايلاندية سوراتشات هاكبارن، أمس الاثنين، إن السفارة أخطرت السلطات التايلاندية بحالة الشابة مضيفا أنها فرت من والديها وأن السلطات تخشى على سلامتها.

وفي استراليا دعت عضو مجلس الشيوخ سارة هانسون-ينج حكومتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإصدار وثيقة سفر عاجلة للشابة بحيث يمكنها السفر إلى استراليا لطلب اللجوء.

وقالت متحدثة باسم وزارة الشؤون الخارجية والتجارة إن الحكومة الاسترالية تتابع القضية عن كثب مضيفة أن "ما تردده القنون بأنها ربما تتعرض لأذى إذا عادت إلى السعودية مقلق بشدة"، وفق رويترز.

وأطلقت امرأة في بريطانيا عريضة على الإنترنت تدعو فيها وزير الخارجية جيريمي هنت بمنح الشابة السعودية حق اللجوء وإصدار وثيقة سفر عاجلة لها.