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روسيا تنفي وجود أي من مواطنيها على متن السفينة المنكوبة بالبحر الأسود

05:29 م الإثنين 07 يناير 2019
روسيا تنفي وجود أي من مواطنيها على متن السفينة المنكوبة بالبحر الأسود

أرشيفية

أنقرة (أ ش أ)

نفت السفارة الروسية في أنقرة اليوم الإثنين، الأنباء التي تحدثت عن وجود مواطنين روس على متن سفينة الشحن التي غرقت اليوم قبالة السواحل التركية في البحر الأسود.
وقالت الناطقة باسم السفارة الروسية إيرينا قاسيموفا - في تصريح نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إنه "حسبما أفاد خفر السواحل التركي، لا يوجد أي من مواطنينا بين أفراد طاقم السفينة"، موضحة أن الطاقم مكون من 11 أوكرانيا، وأذربيجانيين اثنين.
وكانت وسائل إعلامية قد أفادت - في وقت سابق - بوجود مواطنين اثنين من روسيا على متن السفينة، التي أسفر غرقها عن مصرع 6 من أفراد طاقمها.

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